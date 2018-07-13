Костин попросил Путина помочь в борьбе с долларом

Президент России Владимир Путин и президент ВТБ Андрей Костин Алексей Дружинин/ТАСС

ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах. Об этом заявил президент банка Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются», – сказал Костин (стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля).

Костин попросил Путина поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию российской экономики, а также поручить правительству и Центробанку рассмотреть предложения ВТБ. В чем именно они заключаются, в открытой части встречи Костин не рассказал.

России необходимо развивать собственные финансовые инструменты, подчеркнул Костин: это позволит защитить финансовый сектор России от внешних факторов и придаст новый импульс развитию рынка. Костин отметил, что население в этом году стало меньше интересоваться долларовыми депозитами и кредитами по сравнению с рублевыми. По словам банкира, это является важным элементом для продолжения дедолларизации финансовой сферы.

Костин не в первый раз призывает к экспансии рубля. Например, в июне 2018 г. на Международном финансовом конгрессе Костин говорил о необходимости глобальной дедолларизации экономики. По словам президента ВТБ, «доллар уже всех забил» и с ним надо бороться в мировом масштабе. «У нас каждая бабушка с утра считает курс и думает, в какую валюту ей вложиться. Каждый форексом занимается», – указывал он. Для борьбы с офшорами Костин призывал «перерегистрировать» российскую экономику. «У нас все наши предприятия, в том числе крупнейшие, все находятся в таких юрисдикциях, что даже я, как член Географического общества, не могу их найти все равно», – возмущался банкир.

Центробанк стремится снизить долю доллара в российской финансовой системе. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о необходимости сократить долю долларовых пассивов и активов банков по сравнению с рублем. Банки в том числе должны выдавать кредиты в основном в национальной валюте, отмечала Набиуллина. Правительство, в свою очередь, стремится создать условия для возвращения активов в российскую юрисдикцию и проводит амнистию капиталов.

С 2015 г. население стабильно держало на долларовых депозитах в банках более $90 млрд. Однако весной 2018 г. этот показатель начал снижаться. Например, в мае население держало на депозитах $87 млрд по сравнению с $92,8 млрд в декабре 2017 г., приводит данные главный экономист «Альфа банка» Наталия Орлова.

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