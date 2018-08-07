Санкции США начали влиять на Иран еще до их введения
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Покупка золота – фактически единственный способ для иранцев сохранить сбережения
США во вторник 7 августа восстановили санкции против Ирана, отмененные в рамках сделки по его ядерной программе в 2015 г. Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Тегеран не выполнит ряд требований Вашингтона, в том числе не прекратит обогащать уран и поддерживать военные группировки на Ближнем Востоке. В ноябре США собираются расширить санкции, но иранцы уже чувствуют на себе их тяжесть, поскольку угроза их введения толкнула валютный курс вниз, а цены – вверх.
Иранцы готовятся к кризису
В последние дни тысячи иранцев вышли на улицы, протестуя против падения уровня жизни; это самые массовые волнения в стране с января, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). При этом протестующие винят в росте цен и нехватке рабочих мест не США, а правительство и коррупцию.
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