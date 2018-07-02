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США намерены обнулить доходы Ирана от нефти

Санкции США против Ирана будут возвращены в два этапа: 6 августа вступят в действие меры против иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а с 4 ноября жестким ограничениям подвергнутся топливно-энергетический комплекс, транзакции в его интересах, а также ЦБ Ирана, заявил сегодня шеф отдела политического планирования Белого дома Брайан Хук.

По его словам, США начинают кампанию «максимального экономического и дипломатического давления» на Иран. «Кампания давления на Иран не нацелена на смену режима - она призвана изменить поведение режима в соответствии с реальными нуждами народа страны», - сказал Хук, выступая перед журналистами. Так, уже 50 компаний, в том числе энергетических, объявили об уходе с рынка страны из-за санкций, заметил он.

Администрация Дональда Трампа намерена обнулить доходы Ирана от продажи нефти. «Наша цель - убедить как можно больше стран как можно скорее свести к нулю импорт иранской нефти», - отметил он.