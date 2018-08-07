Вашингтон запустил первую волну санкций против Тегерана

США приступили к восстановлению санкций против Ирана ATTA KENARE / AFP

США приступили к восстановлению санкций против Ирана, отмененных в 2015 г. после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С 7 августа вступают в силу ограничения на продажу долларов Тегерану, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом Ирана, через три месяца ограничения распространятся и на энергетический сектор. Возобновление санкционного режима стало следствием выхода США из «ядерной сделки» с Ираном в мае этого года. Остальные ее участники - Россия, Китай, Великобритания и Франция - осудили односторонний выход США из СВПД и заявили о своей приверженности соглашению.

Острая полемика между президентом США Дональдом Трампом и руководством Ирана продолжается уже несколько месяцев. Многие эксперты отмечают, что отношения с другими «врагами» США развивались по схожей траектории, пишет издание The Hill. Имеются в виду КНДР и Россия: в обоих случаях за резкой перепалкой в социальных сетях и СМИ следовали «исторические» встречи лидеров двух стран - в Сингапуре 12 июня и в Хельсинки 16 июля. Госдепартамент и президент уже неоднократно заявляли, что США готовы к встрече с иранскими лидерами. Однако в случае с Ираном все может пойти по незапланированному сценарию, объясняет Politico: после выхода из «ядерной сделки» и восстановления санкций Тегеран не рассматривает США как надежного партнера для переговоров. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник заявил, что одновременное возобновление санкционного режима и начало переговоров невозможно: «Если вы ударите кого-то ножом, а потом скажете, что хотите поговорить, то первое, что вам нужно сделать, - это убрать нож» (цитата по Reuters).

В связи с восстановлением санкций Трамп поставил торговых партнеров США перед выбором, написав в своем Twitter: «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США». Целью Вашингтона является ослабление позиций Ирана в регионе и, как подчеркнул Трамп, «мире во всем мире — не меньше».

Новые санкции действительно могут поставить Иран «на грань выживания», заявил американский экономист Стив Хэнк в интервью немецкому Die Welt. Ухудшение и без того непростой экономической ситуации может усилить социальную напряженность в Иране, согласно AFP. По его данным, после почти сорока лет противостояния иранцы уже перестали видеть в США врага, сейчас их недовольство направлено в первую очередь на действия собственных властей. «Цены снова выросли, но это происходит из-за коррупции наших властей, а не из-за санкций. <…> А президент Роухани не способен решить наши проблемы. Понятно, что главные решения в государстве принимает не он», - приводит AFP слова жителя Тегерана.

Чтобы избежать экономического краха, Роухани неоднократно требовал поддержки у остальных участников «ядерной сделки». Российский МИД осудил возобновление санкций со стороны США, назвав их продолжением практики нарушения резолюции Совета безопасности ООН и попрания норм международного права. Евросоюз также не согласен с политикой Трампа. Для противодействия санкционному давлению Брюссель принял обновленный Блокирующий статут, направленный на защиту европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США. Однако для многих европейских компаний сотрудничество с США остается приоритетным направлением деятельности. Так, немецкий автоконцерн Daimler во вторник заявил о прекращении экономической деятельности в Иране, передает Stuttgarter Zeitung.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки