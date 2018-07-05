Иран грозит перекрыть поставки нефти из стран Персидского залива

Ali Mohammadi / AP

Иран перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти, заявил журналистам представитель Корпуса Стражей Иранской революции Эсмаил Коусари (КСИР – элитное иранское военно-политическое формирование). Слова Коусари приводит Bloomberg.

«Любые враждебные попытки США приведут к непомерным последствиям для них, – сказал Коусари. – Если Ирану не дадут экспортировать нефти, мы не разрешим поставлять нефть миру через Ормузский пролив».

Ормузский пролив – «бутылочное горлышко» (95 км в поперечнике), через которое Персидский залив соединяется через Оманский залив и Аравийское море с Индийским океаном. Только через Ормузский пролив нефть на экспорт могут поставлять Бахрейн, Катар и Кувейт. Других выходов по морю у этих стран нет.

Через пролив идут и танкеры из Саудовской Аравии, Объединенных арабских эмиратов и Ирака. Эти страны направляют через пролив 80%, 85% и 85% своей нефти соответственно, рассказала «РИА Новостям» директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. «Порядка 80% идущей через Ормузский пролив нефти направляется в страны АТР – преимущественно Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур», – уточнила она.

В Персидском заливе расположены основные нефтеналивные терминалы Саудовской Аравии (экспорт 357,5 млн т из которых 47 млн т приходится на рынок США), раскрывается в отчете ВР.

Ирак и Кувейт суммарно экспортируют 290 млн т нефти в год, 37,2 млн т из этих поставок приходилось в прошлом году на поставки в США, говорится в отчете ВР.

Работающие трубопроводы в обход Ормузского пролива есть только у ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака, отметила Белова. С востока Саудовской Аравии на запад страны к порту на Красном море рядом с городом Янбу тянется Восточно-Западный Саудо-Аравийский трубопровод, мощностью 5 млн барр в сутки. Это примерно половина добываемой нефти в стране и 67% – экспорта.

У ОАЭ есть нефтепровод мощностью 1,5 миллиона баррелей в сутки, а также у Ирака (маршрут Ирак-Турция такой же пропускной способностью). Текущая загрузка нефтепроводов Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака составляет 40%, 20% и 40% соответственно, отметила Белова.

Пропускную способность порта близ города Янбу Saudi Aramco не раскрывает. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из нефтедобывающих компаний региона отметил, что экспорт зависит от количества приходящих танкеров, которых там пока не много.

При неудачном стечении обстоятельств, экспорт нефти в США может снизиться на 13,2% за счет снижения поставок из Персидского залива. В абсолютных цифрах это – 52,3 млн т в год (или 1 млн барр в сутки).

«Впрочем, Иран всякий раз при нарастании напряженности в регионе грозится перекрыть поставки нефти через пролив», – указывает работник крупного нефтедобытчика в регионе. «Но страна это никогда не делала и даже не пыталась», – отмечает он.