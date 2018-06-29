Трамп может попросить Путина помочь убрать Иран из Сирии

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США хотят заключить с Россией соглашение, которое заставит иранские силы (на фото) покинуть Сирию Majid Asgaripour / AP

На встрече в Хельсинки президент США Дональд Трамп попросит президента России Владимира Путина помочь уменьшить военное присутствие Ирана в Сирии, ожидают европейские дипломаты и американские чиновники. По словам одного из них, в США некоторые чиновники считают возможным, что Вашингтон и Москва «сойдутся» в этом вопросе.

Госсекретарь Майк Помпео, выступая в среду в конгрессе, подчеркнул беспокойство Белого дома по поводу присутствия Ирана в Сирии: «Если русские смогут заставить иранцев уйти оттуда, я буду этому аплодировать». Однако способность Москвы сделать это – «вопрос открытый», добавил он.

По словам близкого к Трампу сенатора Линдси Грэма, эта идея, по-видимому, нравится некоторым высокопоставленным лицам в США. «Израильтяне продвигали эту идею – чтобы Россия вытолкнула Иран», – сказал он.

Военное присутствие Ирана сильно беспокоит Израиль, близкого союзника США, и он уже неоднократно наносил воздушные удары по позициям иранцев в Сирии. Но сделка между Россией и США может укрепить режим Башара Асада, беспокоятся представители сирийской оппозиции.