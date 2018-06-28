Кремль назвал место и дату встречи Путина и Трампа

Они встретятся в Хельсинки сразу после чемпионата мира по футболу

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, Путин полетит в Хельсинки сразу после финала чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля в Москве.

Путин и Трамп обсудят состояние и перспективы развития отношений России и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня, отмечает Кремль. Информацию о встрече подтвердил Белый дом, передает Bloomberg.

Хельсинки – удобное место для России и для США, ведь это третья страна, отмечал ранее помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, результатом саммита может быть совместное заявление, которое могло бы «обрисовать дальнейшие шаги и в плане улучшения двусторонних отношений, и в отношении совместных действий на международной арене в плане обеспечения международной стабильности и безопасности».

Путин и Трамп обсуждали возможность встречи по телефону еще в марте, но потом Ушаков сказал, что подготовка встречи в ближайшие месяцы не обсуждается. Летом Bloomberg и The Times сообщили, что Трамп и Путин встретятся во время визита американского президента в Европу. Они рассматривали несколько вариантов: провести встречу до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Великобританию.

В начале июня Путин и Трамп по телефону обсуждали возможность встречи в Вене. Власти Австрии уже начали подготовку к ее проведению, писала газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Песков подтверждал, что Вену рассматривают как возможное место встречи.

О том, что встреча пройдет именно в Хельсинки, сообщили недавно сразу несколько изданий: Politico, Reuters, Fox News. Белый дом предложил нейтральную территорию для встречи. По данным Politico, важно было устроить встречу близко к России, чтобы Путин успел вернуться на финальный матч чемпионата мира по футболу.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Предыдущие две встречи состоялись на полях тех или иных саммитов. Первое общение Путина и Трампа прошло на саммите G20 летом 2017 г. Тогда переговоры длились более двух часов. Кроме того, в ноябре президенты пожали друг другу руки во время официальной фотосессии саммита АТЭС во Вьетнаме.

Детали первой встречи Путина и Трампа