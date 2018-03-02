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Трампа и Меркель обеспокоили заявления Путина о новых ракетах

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затронули послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил созданные в стране новейшие вооружения. Об этом говорится в сообщении представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, передает Reuters.

«Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем и их негативным влиянием на работу международного сообщества в сфере контроля над вооружениями», - говорится в сообщении.

1 марта Путин выступил с посланием Федеральному собранию, особое внимание обратив на созданное в России новейшее оружие. Российский президент рассказал о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, комплексах «Авангард» и «Кинжал», ядерных подлодках-беспилотниках и боевых лазерах.

Российский лидер уточнил, что в стране также готовятся испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В подтверждение своих слов он продемонстрировал видеозаписи и графику некоторых испытаний. Новые образцы оружия, по словам президента России, делают бессмысленной систему ПРО США и приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны.

В Пентагоне ранее заявили, что представленная российским президентом информация не изменит стратегию Вашингтона в том, что касается вооружений и разработок, поскольку все новые российские разработки уже учтены в военной стратегии США.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США