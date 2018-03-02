Песков назвал настоящий смысл послания Путина

«У другой стороны также есть вооружение, от которого неспособна защититься Россия. В этом и паритет, что является залогом того, что это оружие не будет применяться», - заявил Песков Михаил Метцель / ТАСС

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта не было милитаристским, а представленные в его ходе новые виды ядерного вооружения не нарушают стратегический паритет и не ведут к новой гонке вооружений, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О паритете

По словам Пескова, наличие у России вооружений, от которых сейчас не может защититься никакая страна, не означает нарушения паритета. «У другой стороны также есть вооружение, от которого неспособна защититься Россия. В этом и паритет, что является залогом того, что это оружие не будет применяться», - заявил Песков (цитаты по «Интерфаксу»). Какие именно системы имеются в виду, он не уточнил.

Речь не идет о новой гонке вооружений, отметил Песков, пояснив, что это означает только асимметричный ответ на возможные угрозы со стороны России. «Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Путин еще в 2003-2005 гг. отметил, что Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО», - заявил он.

По словам Пескова, все ударные системы, способные преодолевать любые системы ПРО, «будут несоизмеримо дешевле в разработке и серийном производстве». «Очевидно, что даже если американцы продолжат тратить огромные деньги налогоплательщиков на совершенствование своей системы ПРО, ясно, что российские разработчики не будут сидеть на месте и это лидерство они будут и смогут обеспечить и не допустить того, чтобы паритет пошатнулся», - заверил Песков.

О союзниках

Говоря о применении ядерного оружия для защиты союзников России, Путин имел в виду не Сирию, а страны - члены ОДКБ (Армения,￼ Белоруссия,￼ Казахстан,￼ Киргизия, Таджикистан). «Насколько мне известно, у России и Сирии нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях», - сказал Песков. По его словам, хотя Сирия и является союзником России, но отношения с точки зрения международных обязательств оформляются с помощью договорной базы.

В своем послании, говоря о ядерном ответе России на ядерную атаку, Путин заявил буквально следующее: «Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну».

О ключевой идее

Главным в послании Путина была не вторая, «военная» часть, а идея технологического прорыва, разъяснил Песков. «Призываю обратить внимание на основную мысль послания - это идея, о которой в самом начале акцентированно сказал президент, идея технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире», - сказал пресс-секретарь президента. По его словам, задача России - успеть сделать этот рывок, «оседлать эту технологическую волну».

«Страна, которая в качестве приоритетной задачи видит технологический прорыв во всех областях, конечно, не может быть страной, которая хоть как-то инициирует гонку вооружения», - сказал он.

Об изоляции и холодной войне

Кремль считает неверным мнение, что вчерашнее послание усилит изоляцию России. «Это неверное и гипертрофированное восприятие точки зрения президента, которую он изложил в своем послании. Он в том числе дал пояснение этой точки зрения фактически в ночном интервью, которое он дал телеканалу NBC», - сообщил Песков журналистам. Он считает, что Россия вправе отвечать на слом США договора по ПРО, поскольку именно американская ПРО способна нейтрализовать стратегические силы России.

В интервью NBC Путин сказал, что версии о начале новой холодной войны между Россией и США на совести не аналитиков, а пропагандистов. Он подчеркнул, что разработка нового российского оружия стала ответом на выход США из договора по ПРО в 2002 г. «Если мы говорим о гонке вооружений, то она началась точно в тот момент», - говорится в английской версии перевода слов Путина.

Накануне в обращении к Федеральному собранию Путин рассказал о разработке Россией новой тяжелой ракеты «Сармат», а также о новых типах ядерных вооружений, боеголовок и средствах преодоления ПРО. Особое внимание привлекла крылатая ракета с ядерной силовой установкой, имеющая неограниченную дальность, и подводный беспилотник с ядерным зарядом.