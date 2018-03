Какое оружие показал Путин и на кого было рассчитано его послание

Очередное послание Владимира Путина Федеральному собранию разделилось на две большие части. Первая была посвящена сугубо мирным планам «прорывного развития» России на ближайшие шесть лет (см. статью на стр. 04). Вторая, получившая гораздо больший резонанс, – отчету о прорыве, уже достигнутом Россией в разработке новейших систем стратегического вооружения. Путин напомнил, что еще в 2004 г., после выхода США из договора о противоракетной обороне (ПРО), говорил о работах по созданию систем, которые смогут эту ПРО преодолеть. Но с Россией тогда никто не хотел разговаривать, добавил президент: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

Почти все описанные и показанные Путиным на слайдах и видео системы вооружений уходят корнями во времена СССР, когда Москва искала ответ на «стратегическую оборонную инициативу» (СОИ) президента США Рональда Рейгана, или призваны заменить советские системы.

Так, о ракетах с ядерной энергетической установкой в США и СССР начали мечтать еще в 1950-х гг. Заявление Путина о том, что такая крылатая ракета практически неограниченной («глобальной») дальности была испытана в 2017 г. на полигоне на Новой Земле, не означает, что в полете в качестве двигателя была задействована именно ядерная установка, поясняет человек, близкий к Минобороны, в 1960-х гг. многочисленные проекты атомных ракет и самолетов были закрыты в том числе из-за опасности испытаний. О принятии этой ракеты на вооружение в обозримом будущем речь не идет, говорит бывший чиновник Минобороны.

Далек от развертывания и глубоководный беспилотный аппарат с ядерной энергетической установкой.

По некоторым сведениям, экспериментальным носителем таких аппаратов может стать достраиваемая на «Севмаше» атомная подлодка «Белгород», указывает собеседник в судостроительной промышленности. О существовании опытно-конструкторской работы «Статус-6» разработки ЦКБ «Рубин» стало известно из непреднамеренной утечки с совещания у Путина в ноябре 2015 г. (лист презентации с изображением аппарата случайно попал в кадр телерепортажа). При этом работы над ее предшественницей – торпедой с ядерной установкой велись еще в 1980-е гг. Это новый класс стратегических вооружений для ответного удара и ясно, что о его развертывании речь пойдет только в том случае, если все договоры о контроле над вооружениями перестанут действовать, говорит бывший чиновник Минобороны.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» разрабатывается с начала 2010-х гг. Государственным ракетным центром им. Макеева в Миассе вместо сделанной на Украине ракеты РС-20 «Воевода» (западное обозначение Satan). Как подчеркнул Путин, ракета имеет большее число боевых блоков, большую дальность и может даже запускаться вокруг Земли через Южный полюс. Эта программа отстает от плана примерно на 1,5–2 года, но в декабре 2017 г. прошли успешные бросковые испытания «Сармата». Вопросы подготовки производства этой ракеты на Красноярском машиностроительном заводе находятся на особом контроле, последний раз министр обороны Сергей Шойгу посетил завод на прошлой неделе.

Развернутый, по словам Путина, на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» – плод начатой в начале 2000-х гг. работы по адаптации баллистической ракеты «Искандер» к сверхзвуковому истребителю МиГ-31, сообщил «Ведомостям» инженер одного из предприятий ОАК. Термин «опытно-боевое дежурство» означает, что испытания этого комплекса продолжаются.

Гиперзвуковое боевое оснащение «Авангард» для межконтинентальных ракет типа «Ярс» – тоже продолжение работ, начатых против американской СОИ еще в советское время (по теме «Холод»), говорит инженер одного из предприятий ракетной промышленности. Работы, по его словам, были возобновлены в середине 2000-х гг., а в прошлом году действительно прошли успешные испытания этого изделия.

Наконец, лазерные боевые установки на гусеничном шасси «Сжатие» были на вооружении Советской армии и сейчас находятся в некоторых музейных экспозициях, отмечает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Но они были предназначены для вывода из строя оптико-электронных систем, а показанная во время послания установка явно предназначена для поражения целей, считает эксперт. Ранее все попытки создать мощную лазерную установку мегаваттного класса наземного базирования неизменно проваливались, заключает Мураховский.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что финансирование для всех показанных систем уже предусмотрено в госпрограмме вооружений до 2027 г. По словам человека, близкого к Минобороны, фактически за этот период на вооружение будут поставлены ракета «Сармат», гиперзвуковая боеголовка «Авангард», лазерный комплекс и комплекс «Кинжал».

Как отреагировали на послание западные СМИ

The Guardian, Великобритания

«О существовании некоторых систем вооружения, таких как РС-28 «Сармат», было хорошо известно, и об их испытаниях ранее сообщалось. Новым было то, что Путин представил модернизацию российского арсенала как конфронтационный ответ на политику США с 2001 г.».

The Telegraph, Великобритания

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в том, что она выбирает «путь эскалации и провокации»: «Мы сталкиваемся с растущими угрозами нашему образу жизни, и это еще одно напоминание, что мы не должны сворачивать со своего пути».

Financial Times, Великобритания

Беатрис Фин, исполнительный директор Международной кампании за запрещение ядерного оружия: разработка Россией нового оружия «ясно дает понять, что началась новая гонка вооружений, при которой мы столкнемся с ужасом новой холодной войны, с постоянным страхом умереть в любой момент».

CNN, США

Американский чиновник, знакомый с оценкой последних российских оборонных проектов, считает, что продемонстрированному Путиным оружию еще очень далеко до готовности. США наблюдали несколько испытаний крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и все они завершились крушением, сказал он. По словам чиновника, устроенную Путиным демонстрацию в США считают в основном рассчитанной на внутреннее употребление перед выборами 18 марта.

Fox News, США

Представленные Путиным ракеты не готовы к эксплуатации и пока находятся в стадии разработки, сказали два американских чиновника, знакомых с разведывательными данными о военных возможностях России. Несколько недавних испытаний в Арктике крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, которой похвалялся Путин, в реальности завершились крушением, сказал один из них. Чиновники признали, что возможности США по перехвату российских крылатых ракет «ограничены», поскольку средства ПРО рассчитаны на перехват небольшого количества ракет, запущенных странами вроде КНДР, а не на отражение полномасштабного ракетного удара со стороны России.