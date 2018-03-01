Путин как Хрущев: ядерная риторика сегодня и 50 лет назад

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В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых средствах ядерного сдерживания США. Как его риторика соотносится с высказываниями прежних лидеров?

Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС. Из выступления на ХХII съезде КПСС 17 октября 1961 г.

«Разрешите доложить съезду, что перевооружение Советской армии ракетно-ядерной техникой полностью завершено. Наши Вооруженные силы располагают теперь таким могучим оружием, которое позволит сокрушить любого агрессора. Оснащая Вооруженные силы ракетами и атомным подводным флотом, мы не сбрасываем со счетов и авиацию, продолжаем ее развивать и совершенствовать».

Юрий Андропов, генеральный секретарь ЦК КПСС. На пленуме ЦК КПСС 21 декабря 1982 г.

«Программы дальнейшего наращивания вооружений не заставят Советский Союз пойти на односторонние уступки. На вызов американской стороны мы будем вынуждены отвечать развертыванием соответствующих своих систем оружия: на «МХ» – аналогичной своей ракетой; на американскую крылатую ракету дальнего действия – своей крылатой ракетой дальнего действия, которая у нас уже испытывается. Это вовсе не угрозы. Мы совершенно не хотим такого хода событий и делаем все, чтобы избежать его. Но надо, чтобы и те, кто определяет политику США, и широкая общественность хорошо представляли себе реальное положение вещей.

Владимир Путин, президент России. Из послания Федеральному собранию 1 марта 2018 г.

«Могу вас с удовлетворением проинформировать о том, что в результате проведенных в ходе этих учений экспериментов, положительно закончившихся экспериментов, мы окончательно убедились и подтвердили: в недалеком будущем на вооружение Российской армии, Ракетных войск стратегического назначения будут поставлены новейшие технические комплексы, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью, с возможностью глубокого маневра как по высоте, так и по курсу. Должен сказать, что в том, что только что прозвучало, каждое слово имеет значение. Таких систем вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира».

Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС. Из выступления на ХХII съезде КПСС 17 октября 1961 г.

«Хочу сказать, что очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвем водородную бомбу мощностью в 50 млн т тротила. Мы говорили, что имеем бомбу в 100 млн т тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем, потому что если взорвем ее даже в самых отдаленных местах, то и тогда можем окна у себя повыбить. Поэтому мы пока воздержимся и не будем взрывать эту бомбу. Но, взорвав 50-миллионную бомбу, мы тем самым испытаем устройство и для взрыва 100-миллионной бомбы».

Юрий Андропов, генеральный секретарь ЦК КПСС. Из доклада «60 лет СССР» 15 июня 1983 г.

«Мы и впредь будем делать все необходимое для обеспечения безопасности своей страны, наших друзей и союзников, будем повышать боевую мощь Советских Вооруженных сил – могучего фактора сдерживания агрессивных устремлений империалистической реакции. Но если бы удалось снизить уровень вооружений и военных расходов с обеих сторон, приступить к разоружению, к чему мы активно стремимся, то это было бы великим благом для всех стран и народов».

Владимир Путин, президент России. Из послания Федеральному собранию 1 марта 2018 г.

«Конечно, еще многое предстоит сделать в сфере военного строительства, но уже сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это очень важно): растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире».