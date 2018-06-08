Трамп призвал включить Россию в переговоры «большой семерки»

Накануне Трамп жестко высказался об отношениях с другими членами G7, подчеркнув, что ожидает от саммита пересмотра «несправедливых торговых соглашений» Carlos Barria/REUTERS

Президент США Дональд Трамп предложил допустить Россию к переговорам на саммите «большой семерки» стран. Об этом Трамп заявил сегодня на Южной лужайке Белого дома, отправляясь в Канаду на саммит G7 8-9 июня, передали агентства Reuters и Bloomberg. Россию исключили из «большой восьмерки» (G8) в марте 2014 г. после присоединения Крыма.

«Не важно, как это называется. Была G8, теперь она без России. Почему у нас встреча без России? Я бы порекомендовал участие России... Россия должна быть на этой встрече. Нравится это или нет, и, возможно, это неполиткорректно, но наша задача - направлять мир. G7 вышвырнула Россию. Они должны позволить ей вернуться», - передало слова Трампа агентство Fox News.

Представитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявил, что позиция Канады по недопущению России в клуб ведущих мировых держав не изменилась. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, напротив, поддержал предложение Трампа. «Я согласен с президентом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех сторон», - написал Конте в своем Twitter.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, заметил, что сейчас Россия «делает акцент на других форматах».

Россию исключили из G8 в марте 2014 г. после присоединения Крыма. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в G8 совершенно исключено, поскольку этот формат построен на примате международного права. «Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», - заявила Меркель (цитата по Spiegel). Меркель при этом отметила важность диалога и контактов с Россией, которые идут в том числе по линии «большой двадцатки».

Как отмечает The New York Times, накануне Трамп жестко высказался об отношениях с другими членами G7, подчеркнув, что ожидает от саммита пересмотра «несправедливых торговых соглашений». «Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону, что они взимают с США огромные тарифы и создают неденежные барьеры», - написал Трамп. Он отметил, что торговля с США приносит Евросоюзу $151 млрд в год.

В своем Twitter он также напомнил, что Канада взимает 270%-ную пошлину на американские молочные продукты, и выразил надежду, что хотя бы на саммите отдохнет «от лживой охоты на ведьм, связанной с Россией».

Президент США покинет Канаду за несколько часов до завершения саммита из-за встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.