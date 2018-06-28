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Fox News назвал место встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки, сообщает американский телеканал Fox News в Twitter, не уточнив источник информации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что официально о дате и месте встречи будет объявлено в четверг в 15.00 мск. Песков не стал конкретизировать, состоится ли саммит в столице Финляндии.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что «для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США – это третья страна». По словам Ушакова, результатом встречи Путина и Трампа может стать совместное заявление, которое «могло бы обрисовать дальнейшие шаги и в плане улучшения двусторонних отношений, и в отношении совместных действий на международной арене в плане обеспечения международной стабильности и безопасности».

О том, что местом встречи лидеров России и США может стать Хельсинки, ранее сообщали издание Politico и агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным Politico, Белый дом предлагал Кремлю нейтральную территорию для встречи. Речь должна была идти о стране, близко расположенной к России, чтобы Путин успел вернуться в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу 15 июля, отмечало издание.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники писала, что встреча российского и американского лидеров может состояться в Вене, а власти Австрии уже начали подготовку к ее проведению. Песков подтверждал, что Вена рассматривается как возможное место встречи.

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