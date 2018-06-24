СМИ узнали о подготовке Австрии к встрече Путина и Трампа

Первая и пока единственная большая встреча лидеров США и России состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20 Пресс-служба президента России

Власти Австрии готовятся к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, несколько дней назад в Вену прибыли дипломаты из Вашингтона и Москвы для подготовки первого двустороннего саммита России и США. Кроме того, в Австрию приехали представители служб безопасности двух стран для организации переговоров, утверждают собеседники газеты. По их словам, окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине предстоящей недели.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможности встречи Путина и Трампа в Вене 15 июля. «Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности», – сказал он «РИА Новости».

Детали первой встречи Путина и Трампа

Ранее Песков назвал Вену возможным местом встречи Путина и Трампа. По его словам, президенты обсуждали этот вариант во время телефонного разговора. Газета The Wall Street Journal писала, что Путин в ходе визита в Австрию 5 июня попросил канцлера Себастьяна Курца стать посредником в организации российско-американского саммита.

Назвать возможную дату встречи Песков отказался. Трамп ранее говорил, что изучает возможность проведения встречи с Путиным в июле. Источники Bloomberg сообщили, что встреча президентов может пройти во время предстоящего визита Трампа в Европу. По данным агентства, стороны рассматривают два варианта: устроить встречу до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Великобританию, намеченного на 13 июля.

Путин и Трамп неоднократно говорили о необходимости двусторонних переговоров, встреча лидеров двух стран обсуждается с конца апреля. По словам Путина, организовать ее мешает напряженная внутриполитическая обстановка в США. Вопрос о месте и дате проведения переговоров он назвал техническим.

Если стороны договорятся, это будет третья встреча Путина и Трампа. Первая и пока единственная большая встреча лидеров США и России состоялась 7 июля 2017 г. в Гамбурге на саммите G20. После встречи Трамп сказал, что держал себя с Путиным «очень жестко», но назвал встречу «очень позитивной».

Второй раз президенты встретились на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года. Но эта встреча носила лишь формальный характер: Путин и Трамп пожали друг другу руки во время официальной фотосессии саммита. Традиционно крепкое рукопожатие Трампа с похлопыванием по плечу длилось около четырех секунд.

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