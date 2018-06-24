СМИ узнали о подготовке Австрии к встрече Путина и Трампа

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Первая и пока единственная большая встреча лидеров США и России состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20
Пресс-служба президента России
Власти Австрии готовятся к проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля в Вене, пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
По данным издания, несколько дней назад в Вену прибыли дипломаты из Вашингтона и Москвы для подготовки первого двустороннего саммита России и США. Кроме того, в Австрию приехали представители служб безопасности двух стран для организации переговоров, утверждают собеседники газеты. По их словам, окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине предстоящей недели.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможности встречи Путина и Трампа в Вене 15 июля. «Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности», – сказал он «РИА Новости».
Детали первой встречи Путина и Трампа
Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung / Reuters
Первый момент рукопожатия президентов США и России состоялся в кулуарах саммита G20
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Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung / EPA / Восток фото
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в кулуарах G20
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Carlos Barria / Reuters
Официальная встреча Трампа и Путина в Конгресс-центре. Для переговоров глав двух государств выделена комната под номером 14, оформленная в успокаивающих бело-голубых тонах. В помещении у стены кресла для лидеров, перпендикулярно - места переводчиков и руководителей внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона
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Carlos Barria / Reuters
Перед тем как встречу Путина с Трампом закрыли для прессы, журналисты выкрикнули вопросы о том, будет ли Трамп поднимать тему хакерских атак на избирательную систему США. Трамп проигнорировал вопрос
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Evan Vucci / AP
Зарубежные СМИ отмечают дружественную атмосферу в начале встречи Путина и Трампа. Она прошла в закрытом режиме
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Evan Vucci / AP
Рукопожатие Путина и Трампа крупным планом
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Михаил Климентьев / Пресс-служба президента
Министр экономразвития Максим Орешкин подробнее рассказал, как Трамп и Путин поговорили на закрытой сессии G20 до личной встречи. «Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко вернул президенту Трампу, сказав, что президент Трамп говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», - цитирует министра «Интерфакс»
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Михаил Климентьев / Пресс-служба президента
Так Путин отреагировал на слова Трампа о том, что многие из представленных стран ответственны за дефицит торгового баланса США - порядка $800 млрд в год
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Михаил Климентьев / РИА Новости
Встреча президентов длилась 2 часа 20 минут – включая открытую часть. На фото Дональд Трамп здоровается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
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Михаил Климентьев / РИА Новости / EPA
Владимир Путин и супруга президента США Меланья Трамп
Ранее Песков назвал Вену возможным местом встречи Путина и Трампа. По его словам, президенты обсуждали этот вариант во время телефонного разговора. Газета The Wall Street Journal писала, что Путин в ходе визита в Австрию 5 июня попросил канцлера Себастьяна Курца стать посредником в организации российско-американского саммита.
Назвать возможную дату встречи Песков отказался. Трамп ранее говорил, что изучает возможность проведения встречи с Путиным в июле. Источники Bloomberg сообщили, что встреча президентов может пройти во время предстоящего визита Трампа в Европу. По данным агентства, стороны рассматривают два варианта: устроить встречу до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Великобританию, намеченного на 13 июля.
Путин и Трамп неоднократно говорили о необходимости двусторонних переговоров, встреча лидеров двух стран обсуждается с конца апреля. По словам Путина, организовать ее мешает напряженная внутриполитическая обстановка в США. Вопрос о месте и дате проведения переговоров он назвал техническим.
Если стороны договорятся, это будет третья встреча Путина и Трампа. Первая и пока единственная большая встреча лидеров США и России состоялась 7 июля 2017 г. в Гамбурге на саммите G20. После встречи Трамп сказал, что держал себя с Путиным «очень жестко», но назвал встречу «очень позитивной».
Второй раз президенты встретились на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года. Но эта встреча носила лишь формальный характер: Путин и Трамп пожали друг другу руки во время официальной фотосессии саммита. Традиционно крепкое рукопожатие Трампа с похлопыванием по плечу длилось около четырех секунд.
Как политические лидеры делают совместные фотографии
Andrew Harnik / AP
Премьеры России Дмитрий Медведев и Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент США Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутертена на церемонии совместного фотографирования саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 13 ноября 2017 года
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Hoang Dinh Nam / AP
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, Дмитрий Медведев (тогда - президент России), Апхисит Ветчачива (тогда - премьер-министр Таиланда), Нгуен Тан Зунг (тогда - премьер-министр Вьетнама) и Сусило Бамбанг Юдойоно (тогда - президент Индонезии) на саммите Россия – АСЕАН 30 октября 2010 года
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NATO TV / AP
26 мая 2017 года Дональд Трамп оттеснил премьер-министра Черногории Душко Марковича (второй справа), чтобы пройти вперед для участия в групповом фотографировании участников саммита НАТО в Брюсселе
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Jochen Lübke / DPA / AFP
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на открытии Международной промышленной ярмарки «Ганновер-2013»
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Mariana Bazo / Reuters
Участники саммита АТЭС в Лиме 20 ноября 2016 года фотографируются в национальных перуанских шерстяных накидках. Президент России Владимир Путин и лидер США Барак Обама во время фотосъемки заняли второй ряд, но их разделяли несколько лидеров других стран АТЭС
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Pablo Martinez Monsivais / AP
Первая личная встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель 17 марта 2017 года. Как сообщалось, Меркель обратилась к Трампу с предложением пожать руки для протокольной фотосъемки. «Ну что, пожмем руки?» – спросила канцлер Германии. Однако Трамп проигнорировал ее предложение. «Я не думаю, что он слышал вопрос», – сказал представитель Белого дома Шон Спайсер в интервью Spiegel. Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями при встрече и по окончании совместной пресс-конференции
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Enrique Marcarian / Reuters
Уго Чавес (тогда - президент Венесуэлы) делает вид, что фотографирует Луиса Инасио да Силву и Фернандо Луго (тогда - президенты Бразилии и Парагвая соответственно) на саммите Союза южноамериканских наций в Аргентине 28 августа 2009 года
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Lefteris Pitarakis / AP
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, Дэвид Кэмерон и Барак Обама (тогда - премьер-министр Великобритании и президент США соответственно) уходят после фотографирования на саммите «большой восьмерки» в Северной Ирландии 18 июня 2013 года
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Pablo Martinez Monsivais / AP
Барак Обама и Ли Мён Бак (тогда - президенты США и Южной Кореи соответственно) ищут отметки со своими именами на фотографировании на саммите по ядерной безопасности в Южной Корее 27 марта 2012 года
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Ivan Sekretarev / AP
Ли Мён Бак (тогда - президент Южной Кореи) снимает журналистов на телефон после группового фотографирования на саммите АТЭС во Владивостоке 9 сентября 2012 года