Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

Ее дата и место проведения будут объявлены в четверг

Встреча Путина и Трампа пройдет на территории третьей страны Jorge Silva / AP

Визит в Россию советника президента США Джона Болтона действительно был связан с подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подтвердил журналистам в среду помощник Путина Юрий Ушаков.

Прибывший в Москву утром в среду Болтон провел встречу в аппарате Совета безопасности России, рабочий ланч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но главной его встречей стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, рассказал Ушаков. На встрече с Путиным «обсуждались российско-американские отношения, в том числе в контексте подготовки саммита Путин – Трамп», – сказал помощник российского президента.

По его словам, договоренность о месте и дате проведения встречи двух президентов была достигнута в ходе закрытых консультаций еще до визита Болтона в Россию. Вероятнее всего, эти параметры будут объявлены в четверг совместно обеими сторонами, уточнил Ушаков.

Встреча Путина и Трампа пройдет на территории третьей страны, уточнил Ушаков, отказавшись назвать ее. Саммит наверняка станет главным международным событием этого лета, убежден он.

Во время встречи Путина и Болтона в среду обсуждались темы стратегической стабильности в мире, контроля над ядерными вооружениями и в целом «оруженческое досье». Кроме того, обсуждалась региональная проблематика – в частности, Сирия, Украина, Северная Корея и ситуация, связанная с решением США выйти из ядерной сделки с Ираном, перечислил Ушаков. Те же темы станут приоритетными и для встречи Путина и Трампа, уточнил он.

Выбранное для встречи Путина и Трампа место «очень удобно и для нас, и для американской стороны», рассказал Ушаков.

Продлившаяся почти полтора часа встреча Путина и Болтона в среду была посвящена вопросам, которые Путин и Трамп будут затрагивать во время своей встречи, уточнил помощник российского президента. «С учетом этого наш президент довел до Болтона мысли, которые предназначены в том числе для передачи Трампу», — рассказал Ушаков.

Во время встречи также была затронута тема предполагаемого вмешательства России в выборы в США, но кратко: «С нашей стороны было четко заявлено, что российское государство во внутриполитические процессы в США не вмешивалось, не вмешивается и тем более не вмешивалось в выборы 2016 года(речь о выборах президента США. — «Ведомости».)», — сказал Ушаков. Кто именно затронул эту тему, он уточнять не стал. О санкциях, введенных США в отношении России, речи не шло, добавил представитель Кремля: «Затрагивалась общая ситуация, которая вызывает беспокойство в наших отношениях».

Письменных посланий Трампу Путин не передавал, уточнил Ушаков, отвечая на вопросы журналистов. Трамп также не передал Путину послания с Болтоном, ответил помощник российского президента. «Но были затронуты некоторые идеи, которые наши президенты могли бы реализовать в ходе своей встречи — в частности, это касается Сирийской проблематики», — добавил представитель Кремля.

Результатом встречи Путина и Трампа может стать совместное заявление, которое «могло бы обрисовать дальнейшие шаги и в плане улучшения двухсторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене в плане обеспечения международной стабильности и безопасности», сказал Ушаков.

По словам Ушакова, в завершение встречи Путин сказал Болтону, что «придает предстоящей встрече очень большое значение и будет к ней готовиться». Путин также передал привет Трампу (тот тоже передал привет российскому президенту), добавил помощник российского президента.

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