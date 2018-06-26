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СМИ сообщили о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может произойти в Хельсинки, сообщают американское издание Politico и агентство Reuters со ссылкой на источники.

Хельсинки рассматривается как место встречи Трампа и Путина на высшем уровне, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник США.

По информации источника Politico, окончательное решение о месте и времени встречи еще не принято. «Все готовятся, как будто это Хельсинки», — сказал он. Администрация президента США будет предлагать Кремлю нейтральную территорию для встречи. Речь будет идти о стране, близко расположенной к России, чтобы Путин успел вернуться в Москву на финальный матч чемпионата мира 15 июля.

В Белом доме не комментируют информацию о возможном месте встречи.

Ранее австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что встреча двух лидеров может состояться в Вене. Власти Австрии уже начали подготовку к ее проведению, отмечало издание. О том, что Вена рассматривается как возможное место встречи, также говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президенты обсуждали этот вариант по телефону.

Детали первой встречи Путина и Трампа