Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Третий с половиной вывод

Владимир Путин сообщил о продолжении вывода войск из Сирии

Это произошло на фоне подготовки его встречи с президентом США
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Выступая в четверг в Кремле на традиционном приеме в честь выпускников военных вузов, президент Владимир Путин напомнил, что вывод российских военнослужащих из Сирии начался еще в ходе его визита на авиабазу Хмеймим в декабре 2017 г. «Этот вывод продолжается и сейчас. Только за последние несколько дней выведены 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава», – сообщил президент, добавив, что полученный военнослужащими опыт следует в полной мере использовать для боевой подготовки.

Минобороны за последнюю неделю распространило несколько сообщений и видеосюжетов о выводе российских боевых самолетов и вертолетов из Сирии на места постоянной дислокации в России. 25 июня турецкие споттеры сфотографировали используемое для снабжения российской группировки в Сирии судно Sparta с техникой инженерных войск, следовавшее из Сирии. Однако в Минобороны не объясняли причин этих действий, а Путин в своем выступлении представил это как продолжение анонсированного в декабре вывода войск.

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