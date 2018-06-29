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В Кремле не знают о планах Трампа предложить Путину сделку по Сирии

В Кремле не знают о планах американского президента Дональда Трампа заключить с российским лидером на встрече в Хельсинки сделку по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN… Нам ничего не известно… Не известно, что собирается президент Трамп делать», — пояснил Песков.

По его словам, он не сомневается, что на встрече главы государств комплексно обсудят сирийский вопрос. «Предстоит обстоятельный разговор», – добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Телеканал CNN со ссылкой на источники 28 июня сообщил, что Трамп собирается заключить некую сделку с Путиным по Сирии. Эти договоренности будут касаться вывода американских войск из Сирии. Вашингтон передаст сирийской армии контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск откажется от преследования местных повстанцев и позволит им уйти из региона. Трамп также предложит создать зону деэскалации на юго-западе Сирии. Власти США планируют вытеснить проиранские силы из Сирии, отметили источники.