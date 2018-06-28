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Пенс назвал темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский президент Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным возможное вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 г., участие России в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, сирийский вопрос, а также острые на сегодняшний день темы, передает Bloomberg.

«Существует широкий спектр вопросов, которые президент США собирается обсудить», - сказал Пенс в интервью Bloomberg. В число этих вопросов, по словам Пенса, входят экономические отношения США и России, а также отношения с другими странами мира.

Вице-президент США отметил, что Трамп уже обсуждал с Путиным возможное вмешательство России в выборы президента в США. Они будут обсуждать эту тему снова, уверен он.

Ранее Путин неоднократно отрицал вмешательство России в президентские выборы в США. В начале июня российский президент в интервью телеканалу ORF говорил, что Россия не имеет отношения к частным инициативам бизнесмена Евгения Пригожина, основателя Агентства интернет-исследований, которое власти США подозревают во вмешательстве в выборы.

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