От редакции
Статья опубликована в № 4630 от 14.08.2018 под заголовком: Валютное пике в дуэте

Что общего у падения рубля и турецкой лиры

На фоне ожиданий негатива от санкций США власти обеих стран пытаются решать проблему словесными интервенциями
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Турецкая лира и российский рубль стали товарищами по несчастью: они быстро дешевеют по отношению к мировым валютам. Курс лиры, по данным ЦБ Турции, всего за неделю упал на треть, с 5,16 до 6,89 лиры за $1, с начала же года лира упала в 1,83 раза. Темпы снижения рубля существенно меньше – 7,4%, с 63,49 до 68,22 руб. за $1 за тот же период. Это вызвало нервную реакцию инвесторов и обывателей, начавших скупать валюту.

Экономические условия быстрого падения курса российского рубля и турецкой лиры отличаются, но тем не менее имеется и некоторое сходство – негативные ожидания из-за высокой вероятности торговой войны и санкций со стороны США. Методы борьбы с кризисом в обеих странах близки: словесные интервенции. Турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский вице-премьер Антон Силуанов сообщили, что опасаться нечего, а при необходимости Москва и Анкара откажутся от доллара при расчетах с другими странами за ключевые экспортные товары. Эрдоган также обвинил США в заговоре против Турции и обвинил в падении лиры прозападный средний класс, который покупает валюту.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике