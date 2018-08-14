Что общего у падения рубля и турецкой лиры

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Турецкая лира и российский рубль стали товарищами по несчастью: они быстро дешевеют по отношению к мировым валютам. Курс лиры, по данным ЦБ Турции, всего за неделю упал на треть, с 5,16 до 6,89 лиры за $1, с начала же года лира упала в 1,83 раза. Темпы снижения рубля существенно меньше – 7,4%, с 63,49 до 68,22 руб. за $1 за тот же период. Это вызвало нервную реакцию инвесторов и обывателей, начавших скупать валюту.

Экономические условия быстрого падения курса российского рубля и турецкой лиры отличаются, но тем не менее имеется и некоторое сходство – негативные ожидания из-за высокой вероятности торговой войны и санкций со стороны США. Методы борьбы с кризисом в обеих странах близки: словесные интервенции. Турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский вице-премьер Антон Силуанов сообщили, что опасаться нечего, а при необходимости Москва и Анкара откажутся от доллара при расчетах с другими странами за ключевые экспортные товары. Эрдоган также обвинил США в заговоре против Турции и обвинил в падении лиры прозападный средний класс, который покупает валюту.