Президент, но не султан
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства в первом туре не означает, что он стал «турецким Путиным». Голоса, полученные оппозицией на президентских и парламентских выборах, показывают, что ресурс поддержки Эрдогана ограничен и его вероятное стремление к неограниченной власти встретит серьезное сопротивление.
Совмещение прошедших в минувшее воскресенье в Турции досрочных президентских и парламентских выборов стало возможно после внесенных по итогам апрельского референдума 2017 г. изменений в конституцию. Явка на обоих выборах превысила 88%, что не намного выше, чем на прошлых президентских и парламентских выборах (76,7 и 82%). До прогнозировавшегося некоторыми аналитиками второго тура дело не дошло: уже в первом туре Эрдоган набрал 52,6% голосов (в 2014 г. – 51,8%). Оппозиция – ее главный кандидат Мухаррем Индже набрал 30,6% голосов – признала поражение.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}