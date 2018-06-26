Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Президент, но не султан

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Победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства в первом туре не означает, что он стал «турецким Путиным». Голоса, полученные оппозицией на президентских и парламентских выборах, показывают, что ресурс поддержки Эрдогана ограничен и его вероятное стремление к неограниченной власти встретит серьезное сопротивление.

Совмещение прошедших в минувшее воскресенье в Турции досрочных президентских и парламентских выборов стало возможно после внесенных по итогам апрельского референдума 2017 г. изменений в конституцию. Явка на обоих выборах превысила 88%, что не намного выше, чем на прошлых президентских и парламентских выборах (76,7 и 82%). До прогнозировавшегося некоторыми аналитиками второго тура дело не дошло: уже в первом туре Эрдоган набрал 52,6% голосов (в 2014 г. – 51,8%). Оппозиция – ее главный кандидат Мухаррем Индже набрал 30,6% голосов – признала поражение.