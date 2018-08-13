Курс доллара превысил 68 рублей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Прогнозировать курс трудно, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов Максим Стулов / Ведомости

Курс доллара впервые с апреля 2016 г. превысил отметку 68 руб. На открытии торгов Московской биржи рубль упал до 68,2 руб./$ и 77,71 руб. за евро. К 11.55 мск доллар стоил уже 67,99 руб., евро – 77,36 руб. Индекс Мосбиржи на открытии достиг отметки 2264,6, а к 11.55 мск скорректировался до 2289,98 пункта.

Национальная валюта падает с середины прошлой недели на фоне новостей о предстоящих санкциях. К пятнице рубль подешевел на 6,7% к доллару и 4,9% к евро.

Тема санкций пока отошла на второй план, сейчас ключевым фактором давления на рубль остается ситуация в Турции, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. На фоне бесконтрольного падения лиры инвесторы выходят с развивающихся рынков, что провоцирует падение их валют, объясняет он.