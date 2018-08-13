Курс доллара превысил 68 рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Курс доллара впервые с апреля 2016 г. превысил отметку 68 руб. На открытии торгов Московской биржи рубль упал до 68,2 руб./$ и 77,71 руб. за евро. К 11.55 мск доллар стоил уже 67,99 руб., евро – 77,36 руб. Индекс Мосбиржи на открытии достиг отметки 2264,6, а к 11.55 мск скорректировался до 2289,98 пункта.
Национальная валюта падает с середины прошлой недели на фоне новостей о предстоящих санкциях. К пятнице рубль подешевел на 6,7% к доллару и 4,9% к евро.
Тема санкций пока отошла на второй план, сейчас ключевым фактором давления на рубль остается ситуация в Турции, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. На фоне бесконтрольного падения лиры инвесторы выходят с развивающихся рынков, что провоцирует падение их валют, объясняет он.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}