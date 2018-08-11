Курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума

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Одна из главных причин ослабления лиры — сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику Murad Sezer / Reuters

Курс турецкой лиры к доллару упал до нового исторического минимума во время торгов в пятницу. К беспокойству инвесторов по поводу денежной политики страны добавился конфликт с США, а ослабление турецкой валюты заставило Европейский центральный банк (ЕЦБ) волноваться об устойчивости крупнейших банков Европы из-за их связей с Турцией.

Утром в пятницу курс лиры обвалился на 12% и достиг рекордного минимума на уровне 6,2 лиры/$. Затем он частично восстановился до 5,8 лиры/$. Но падение курса возобновилось днем, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал население менять свои доллары, евро и золото на лиру, чтобы ее поддержать. Дополнительным толчком к ее ослаблению стало то, что президент США Дональд Трамп в пятницу распорядился удвоить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. В результате курс лиры к 16.30 мск в пятницу опустился до 6,6 лиры/$. Позже лира снова немного укрепилась.

Только с начала недели курс лиры снизился примерно на 20%, а за последние 12 месяцев — более чем на 40%, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Доходность 10-летних гособлигаций Турции сейчас превышает 20%.