Что омрачает победу Эрдогана и его партии на выборах

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Реджеп Эрдоган HUSEYIN ALDEMIR / Reuters

«Упс, он сделал это снова», – перефразируя Бритни Спирс, отреагировал телеканал CNN на избрание Эрдогана президентом. Ничего удивительного, меланхолично подсчитал индийский телеканал NDTV: Эрдоган принимал участие в 14 выборах, если считать шесть выборов в законодательные органы, три локальные кампании, три референдума и две президентские кампании. Единственная осечка произошла в июне 2015 г. на парламентских выборах, когда возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) выиграла у всех конкурентов, набрав 40,9% голосов, но их – впервые в истории ПСР – не хватило, чтобы получить право сформировать однопартийное правительство.

В свое первое десятилетие у власти (считая с момента, когда он занял пост премьер-министра в 2003 г.) Эрдоган выказывал поддержку курдам, составляющим внушительную долю населения страны, напоминает канадская газета The Globe and Mail. Ради этого он пошел против законов первого президента страны (1923–1938 гг.), легендарного Кемаля Ататюрка. Ататюрк запретил некоторые курдские буквы, которых нет в турецком алфавите, – Эрдоган разрешил. Ататюрк запретил обучать на курдском – Эрдоган разрешил и это, и телепередачи на курдском. Он легализовал курдские партии и даже принес извинения за происшедшие при Ататюрке кровавое подавление Араратского восстания 1930 г. и Дерсимскую резню 1938 г.

Больше, чем Кремль Когда Эрдоган в первый раз стал президентом, 30 августа 2014 г., была открыта новая президентская резиденция «Ак сарай», т. е. Белый дворец. По размерам она «превышает Белый дом в Вашингтоне, Московский Кремль и даже Версаль», – сообщала Би-би-си. В нем 1000 комнат, постройка обошлась в $615 млн – вдвое дороже, чем планировалось. Он стоит на вершине лесистого холма на окраине Анкары. Турецкая газета Hurriyet негодовала, что во время этой стройки спилили сотни деревьев в заповеднике, который завещал народу сам Ататюрк. Отчитываясь о тратах на дворец, министр финансов Мехмет Шимшек напомнил, что еще $185 млн потратят на президентский Airbus A330-200.

Но попытка продвинуть новую идентичность – мол, мы все граждане одной страны и мусульмане – оказалась не очень успешной, отчасти из-за событий в Сирии. Тогда Эрдоган сменил тактику и стал демонизировать курдов. Что и аукнулось ему на выборах-2015. Эрдоган, однако, не растерялся: отверг идею создать коалицию и в ноябре того же года провел новые выборы. На которых добился нужного ему результата в 49,5%. Для формирования правительства партии необходимо простое большинство – 50% плюс один голос, но голоса (и, соответственно, количество мандатов) добираются за счет партий, не преодолевших 10%-ный барьер: полученные ими голоса распределяются между остальными пропорционально результату на выборах.

В этот раз ПСР тоже не набрала необходимого большинства: ее результат – 42,5%. Но предвыборный альянс с ультраправой Партией националистического движения (ПНД) принес даже на 1 п. п. больше голосов, чем у Эрдогана, набравшего в голосовании за кандидатуру президента 52,6%. (Окончательные итоги выборов будут объявлены 5 июля.)

Новый президентский срок дает Эрдогану не только дополнительное время у власти, но и дополнительную власть. В апреле прошлого года прошел референдум, серьезно изменивший политическую систему страны. Из парламентской Турция становится президентской республикой. Президент становится главой и государства, и правительства, получает право назначать и увольнять министров и вице-президентов, проводить референдумы. Полномочия парламента и правительства сокращаются, а должность премьер-министра перестает существовать. Также увеличился срок полномочий и состав парламента: 600 депутатов вместо 550 будут заседать пять лет вместо четырех, причем депутатом можно стать и в 18 лет, а не с 25, как было до сих пор.

«Эрдоган фактически становится таким гиперпрезидентом, каким он себя представлял в новой конституции», – пишет Le Figaro (цитата по «ИноСМИ»).

Пришлось торговать булочками

Турецкая Республика Государство в Азии и Европе

Территория – 783 630 кв. км.

Население (2017 г.) –

80,8 млн человек.

Инфляция (май 2018 г., в годовом выражении) – 12,15%.

Безработица (март 2018 г.) – 10,1%.

ВВП (2017 г.) – $851,1 млрд.

Внешняя торговля (2017 г.): экспорт – $157 млрд, импорт – $233,8 млрд.

Международные резервы (апрель 2018 г.) – $133,5 млрд.

Внешний долг (IV квартал 2017 г.) – $453,2 млрд.



Эрдоган родился 26 февраля 1954 г. в Стамбуле, но рос в Ризе, городе на турецком побережье Черного моря, где его отец устроился на работу в береговую охрану. Затем семья вернулась в Стамбул и жила неподалеку от Пера – одного из самых злачных районов города. Эрдоган уверял, что, пока некоторые его товарищи ходили туда развлекаться и выпивать, его семья вела консервативный образ жизни. Сам он с детства отличался набожностью, пишет FT. Так, на одном из уроков религии директор школы попросил добровольца из учеников показать, как совершать намаз. Никто не вызвался, кроме Эрдогана. Но когда директор постелил вместо молельного коврика газету, Эрдоган отказался: в ней были фотографии людей. Только когда газету заменили на скатерть, инцидент был исчерпан. В школе будущего президента звали Ходжа.

С деньгами у семьи тоже было не очень. Ради пополнения семейного бюджета Эрдогану приходилось торговать на улице булочками с кунжутом. В 1981 г. он окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара, но не бизнес занимал его мысли.

Первым увлечением стал футбол. Отец считал это занятие несерьезным и был категорически против, тем не менее одно время его сын даже числился в команде Kasimpasa и ее фарм-клубе, рассказывает сайт телеканала Eurosport. Ключевым аргументом оказались зарплата и премиальные. Ходил слух, что им интересовался Fenerbahce, но Eurosport считает его необоснованным. По легенде, отец не дал согласия на переход. Это странно: подобное предложение должно было сулить немало денег. У Эрдогана остался шрам на скуле от случайного удара локтем во время матча – напоминание о футбольном прошлом. Он не теряет навыки – в 2015 г. на матче с турецкими деятелями культуры заколотил три гола.