Почему новые санкции могут обойтись нам дороже прежних
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Резкое усиление санкционной риторики законодателей США и госдепа привело к падению стоимости акций ведущих российских компаний и курса рубля к доллару и евро. Принято считать, что такие резкие падения курса валют и ценных бумаг под влиянием разного рода негативных новостей являются временными и через некоторое время наступает коррекция, которая сопровождается возвратом стоимостей если не к начальным уровням, то хотя бы к разумным – недалеким от тех, что были до падения.
Сегодня имеются аргументы в пользу того, чтобы усомниться в применимости этой логики к поведению рынков. Эскиз разнообразных санкционных мер со стороны американских властей, который на днях попал в публичное пространство, затрагивает самые чувствительные для отечественной макроэкономической стабильности моменты. В суверенном российском рублевом долге у иностранных инвесторов в настоящий момент остается вложений примерно на $30 млрд, а в акциях флагмана отечественной банковской системы – Сбербанка и более того. Кроме того, есть вложения и в акции, и в облигации других отечественных эмитентов.
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