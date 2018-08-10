От редакции
Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Дружеские санкции Трампа

Зачем Трампу новые антироссийские санкции

Президенту США нужно предвыборное ужесточение давления на Россию
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Администрация Дональда Трампа в лице госдепартамента анонсировала новые санкции против России. Формальным поводом для этого названо дело об отравлении 4 марта нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, совершенное – по утверждению британских властей – либо с санкции Кремля, либо по его недосмотру. Это произошло через несколько дней после того, как сенаторы внесли в конгресс свой, более жесткий, санкционный законопроект. Все это происходит на фоне кампании по довыборам в конгресс, которые пройдут в ноябре и по итогам которых республиканцы (и, соответственно, Дональд Трамп) могут потерять большинство.

Проект сенаторов гораздо жестче. Они предлагают ввести ограничения на операции с российским госдолгом, запретить российским госбанкам проводить операции с долларом, признать РФ спонсором терроризма. Анонсированные госдепартаментом санкции на первом этапе запрещают экспорт в Россию электроники двойного назначения. А если через 90 дней Россия не предоставит «убедительных заверений» об отказе от применения химоружия и не допустит инспекторов ООН на объекты, где может храниться химическое оружие, США обещают, в частности, жестко ограничить товарооборот между странами, а также ограничить в США полеты подконтрольных российскому правительству авиакомпаний.

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