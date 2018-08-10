Зачем Трампу новые антироссийские санкции

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Администрация Дональда Трампа в лице госдепартамента анонсировала новые санкции против России. Формальным поводом для этого названо дело об отравлении 4 марта нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, совершенное – по утверждению британских властей – либо с санкции Кремля, либо по его недосмотру. Это произошло через несколько дней после того, как сенаторы внесли в конгресс свой, более жесткий, санкционный законопроект. Все это происходит на фоне кампании по довыборам в конгресс, которые пройдут в ноябре и по итогам которых республиканцы (и, соответственно, Дональд Трамп) могут потерять большинство.

Проект сенаторов гораздо жестче. Они предлагают ввести ограничения на операции с российским госдолгом, запретить российским госбанкам проводить операции с долларом, признать РФ спонсором терроризма. Анонсированные госдепартаментом санкции на первом этапе запрещают экспорт в Россию электроники двойного назначения. А если через 90 дней Россия не предоставит «убедительных заверений» об отказе от применения химоружия и не допустит инспекторов ООН на объекты, где может храниться химическое оружие, США обещают, в частности, жестко ограничить товарооборот между странами, а также ограничить в США полеты подконтрольных российскому правительству авиакомпаний.