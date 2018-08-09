Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Рубль вернулся на два года назад

Инвесторы устроили распродажу российских активов

После публикации подробностей законопроекта о санкциях в отношении России доллар подорожал до двухлетнего максимума, котировки акций госбанков упали, а доходности ОФЗ выросли
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«Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат США 3 августа. В среду газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. Он предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков: Сбербанка, ВТБ, РСХБ, Газпромбанка, Пром­связьбанка, ВЭБа, а также Банка Москвы (принадлежит ВТБ). Кроме того, законопроект включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

После этой публикации инвесторы устроили распродажу. В течение всего дня рубль слабел: к 19.03 мск курс доллара вырос на 1,38 руб. до 64,87 руб. – это максимум с ноября 2016 г., если смотреть цены на закрытие торгов. Евро подорожал на 1,6 руб. до 75,25 руб., превысив порог в 75 руб. впервые с конца мая. Взлетели доходности ОФЗ: доходность 10-летних бумаг достигла 8,08% впервые с апреля 2017 г., а доходность 15-летних бумаг – 8,13% впервые с июля прошлого года.

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