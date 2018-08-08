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Законопроект о санкциях США содержит запрет на операции с новыми выпусками госдолга

Новый законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегами, содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа, который пока еще не опубликован на сайте конгресса.

В проекте содержится требование о запрете на проведение операций в США семи российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ, ВЭБу и Промсвязьбанку. Для них это будет означать невозможность проведения стандартных денежных расчетов через корсчета в банках США. Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет банка Barclays сообщил, что это может иметь «существенные последствия для всей российской экономики, которые могут оказаться даже более болезненными, чем меры в отношении суверенного долга».

Авторы проекта настаивают на более четком исполнении акта CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) исполнительной властью. Речь идет о сокращении сроков отчетности Белого дома по исполнению санкций, обновлении «кремлевского списка» в течение 60 дней после принятия документа и начале практических поисков активов и личного состояния в мире президента России Владимира Путина.

Сенаторы призывают создать единый механизм, который включал бы все антироссийские санкции, вводившиеся отдельными актами, – от «украинских» до «антихакерских». За его работой, судя по проекту, должен следить «санкционный координационный офис», который предлагается создать в правительстве. «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», по мысли законодателей, должен бороться с влиянием России в США и в мире. Для уязвимых к российскому воздействию государств предлагается открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн начиная с 2020 финансового года. «Злонамеренную деятельность в киберпространстве» мог бы отслеживать офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики в госдепартаменте.

Проект также содержит и предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Это может стать как первым шагом к введению усиленных санкций, как это было в случае с Ираном, так и к началу кампании по исключению России из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.