Новые санкции США могут сильно ударить по крупнейшим российским госбанкам

Это будет даже больнее, чем меры против госдолга, считают в Barclays



ВТБ и Сбербанк – в списке потенциальных целей для антироссийских санкций Евгений Разумный / Ведомости

Среди инициатив, содержащихся в законопроекте, который на прошлой неделе внесли американские сенаторы, есть предложение ввести жесткие санкции против ведущих российских банков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет банка Barclays, в котором приводятся выдержки из документа и его анализ.

Сам законопроект на сайте конгресса пока не появился (обычно это делается после того, как законопроект представляется на заседании в одной из палат), 2 августа был опубликован пресс-релиз о его внесении.

В одном из пунктов законопроекта предлагается, чтобы США «запретили все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе одного или более российских финансовых институтов». Там также перечисляются крупнейшие российские госбанки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк. В списке также есть Банк Москвы, который окончательно вошел в ВТБ в 2016 г.

«Самая радикальная версия санкций в отношении транзакций с российскими банками, в которой под санкции попадут все государственные банки, будет иметь существенные последствия для всей российской экономики, которые могут оказаться даже более болезненными, чем меры в отношении суверенного долга», – цитирует Bloomberg отчет Barclays. Между тем министерство финансов США в февральском докладе оценивало последствия санкций против госдолга весьма серьезно: это повышение стоимости займов, давление на рост экономики, дестабилизация финансовых рынков, усиление напряженности в банковском секторе, необходимость менять бюджетную и денежную политику.

В отчете Barclays отмечается, что пока предложения сенаторов «носят самый общий характер и, скорее всего, должны быть конкретизированы, учитывая потенциальные последствия». «Конечно, это лишь версия проекта, и разумно, что антироссийские архиястребы в конгрессе пытаются начать переговоры по новому закону с самых жестких возможных позиций вскоре после встречи президентов Трампа и Путина, – говорится в отчете Barclays. – Но все равно документ ясно демонстрирует решимость пойти дальше, чем ранее, с целью нанести ущерб России».

Проект «Акта о защите США от агрессии Кремля от 2018 г.» включает, в частности, ужесточение санкций не только против секторов российской экономики, олигархов, политиков и членов их семей, но и против «других лиц, прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина». Сенаторы также предлагают принять меры для предотвращения киберпреступлений; вводить санкции против любого россиянина, обладающего возможностью или способностью участвовать в преступной киберактивности; подготовить доклад о финансовом состоянии и активах Путина; обязать страховые компании в США сообщать обо всех бенефициарах компаний, приобретающих дорогостоящую жилую недвижимость (такие требования существуют с 2016 г. в некоторых городах, например Нью-Йорке и Майами, но растущее беспокойство относительно отмывания денег на американском рынке недвижимости зарубежными клептократами и преступниками может заставить Вашингтон ввести это требование на федеральном уровне).

Кроме того, предлагается ввести санкции против нового государственного долга России, включая запрет на покупку гособлигаций. В начале года министерство финансов США, которое закон 2017 г. о санкциях против России обязал рассмотреть такую возможность, выступило против этой меры. Пострадает не только Россия, предупреждал минфин: санкции спровоцируют «негативные последствия для глобальных финансовых рынков и компаний». Они также «приведут к ответным мерам России против интересов США», могут ударить по конкурентоспособности крупных американских управляющих активами, а единство санкционной политики будет подорвано, если к США не присоединятся ЕС и другие партнеры, отмечало министерство.