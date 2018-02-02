Минфин США не хочет вводить санкции против госдолга России

Ограничения на операции с российскими гособлигациями ударят и по американским интересам, посчитали в министерстве финансов США М. Стулов / Ведомости

Расширение санкций на новые выпуски российского государственного долга и связанные с ним производные инструменты дестабилизирует финансовые рынки, распространится за пределы России, спровоцировав «негативные последствия для глобальных финансовых рынков и компаний». Об этом говорится в докладе министерства финансов США, который оказался в распоряжении Bloomberg. Агентство также разместило на сайте сам доклад.

Согласно принятому в августе закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS) 29 января министерство финансов США должно было представить конгрессу два доклада: со списком высокопоставленных чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, а также оценку последствий возможного введения ограничений на операции с российским публичным долгом. Кроме того, госдепартамент должен был наложить санкции на тех, кто хочет вести существенный бизнес с оборонным и разведывательным секторами России, против которых ранее уже были введены санкции. Закон был принят в качестве ответа на действия России, которые в США считают вмешательством в ход президентских выборов 2016 г.

Однако доклад о долге опубликован не был, хотя, отмечает Bloomberg, и был передан в конгресс в понедельник. «Кремлевский доклад», которого опасались многие российские бизнесмены, оказался нестрашным. Минфин просто составил список чиновников администрации президента, правительства, руководителей важных ведомств и палат Федерального собрания. Список бизнесменов (96 человек) был взят из рейтинга миллиардеров Forbes, к нему добавлены 19 руководителей госкомпаний, госбанков и госкорпораций. Позднее, во вторник, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что хотя фигурантам списка мгновенные санкции не грозят, но в конечном итоге документ к ним приведет. Он не уточнил, будут ли меры приниматься к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно.

В свою очередь госдепартамент не стал применять новые санкции к российским производителям вооружений и их контрагентам.

Доклад минифина о долге показывает, что в этой области администрация Дональда Трампа также не горит желанием вводить новые санкции. Они ударят по экономическому росту России, осложнят работу банковского сектора и «приведут к ответным мерам России против интересов США». Введение ограничений на операции с новыми выпусками гособлигаций и на деривативы «повысит стоимость заимствований для России; заставит российские власти изменить бюджетную и денежную политику; окажет понижательное давление на рост экономики; дестабилизирует финансовые рынки, включая российский рынок репо, критически важный для однодневного банковского фондирования; усилит напряженность в банковском секторе», перечисляет минфин. Кроме того, они могут ударить по конкурентоспособности крупных американских управляющих активами, а единство санкционной политики будет подорвано, если к США не присоединятся ЕС и другие партнеры.

Чего нет в докладе «Этот доклад не является санкционным действием и не представляет собой публичные указания относительно реализации новых санкций. Кроме того, этот доклад не представляет собой изменение санкционной политики в отношении России», – поясняется в документе минфина США.

Российский рынок госдолга - один из крупнейших среди развивающихся стран и продолжает привлекать международных инвесторов, говорится в докладе минфина. Для хеджирования рыночных рисков инвесторы используют такие связанные с долгом производные инструменты, как валютный и процентные свопы, а также кредитно-дефолтные свопы (CDS). Совокупный объем выпущенного госдолга, по данным на конец III квартала 2017 г., составляет около $160 млрд, в том числе еврооблигации на $38 млрд и внутренний долг (преимущественно ОФЗ) на $122 млрд. Иностранные инвесторы занимают около трети рынка как внешнего, так и внутреннего долга, отмечается в докладе.

«Учитывая размер российской экономики, ее взаимосвязанность и место на мировых рынках активов и вероятное чрезмерное следование мировых компаний требованиями санкций США, значимость и масштабы от расширения санкций на суверенный долг и его деривативы представляются неопределенными, а последствия могут сказаться как на Российской Федерации, так и на инвесторах и бизнесах США», – говорится в докладе.

Рынок почти не отреагировал на новости о новом докладе минфина США, говорит старший аналитик по облигациям БКС Игорь Рапохин. Рубль стабилен к доллару, в ОФЗ тоже незначительная реакция. По его мнению, доклад о долге не стал неожиданностью: после «кремлевского доклада», когда не было введено никаких санкций, позитив уже был во многом отыгран. Значительного притока средств нерезидентов в российский госдолг на последних новостях о санкциях ждать не стоит: кто хотел это сделать, зашел в российские бумаги во вторник. Однако приток должен продолжиться благодаря благоприятной макроэкономической ситуации, считает Рапохин. «Отсутствие риска санкций = дальнейшее снижение доходностей ОФЗ», – написал в отчете главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: ралли на рынке ОФЗ «запросто может продолжиться в течение 2018 г.».

Агентство Moody’s за несколько дней до публикации «кремлевского доклада» повысило прогноз рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Затем старший вице-президент Moody’s Кристин Линдоу сказала в интервью Reuters, что сам рейтинг может быть повышен до инвестиционного уровня в течение года-полутора. «Согласно нашему анализу экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями», – отметила Линдоу. Это признают и в американском минфине. «Взвешенная денежная и бюджетная политика российского правительства привела к замедлению инфляции и снижению бюджетного дефицита, при этом государственный долг остался на низком уровне», – говорится в докладе. Вместе с тем «среднесрочные перспективы экономики остаются невыразительными из-за структурных слабостей российской экономики и сохраняющегося санкционного давления со стороны США и ЕС». По итогам 2017 г. ВВП России хоть и вырос после двух лет падения, но всего на 1,5%, показала первая оценка Росстата. Это ниже прогнозов как частных аналитиков, так и специалистов правительства и Центробанка.