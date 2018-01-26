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Силуанов ожидает повышения рейтингов России международными агентствами в 2018 году

Текущая ситуация в российской экономике позволит международным агентствам в 2018 г. улучшить не только прогнозы, но и сами рейтинги России, считает министр финансов Антон Силуанов. Его комментарий по итогам повышения прогноза Moody's по суверенному рейтингу России приводит пресс-служба Минфина.

Сегодня все агентства «большой тройки» едины в позитивном прогнозе по рейтингам России, указывает Силуанов.

«Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России. Все необходимые условия для этого сложились», - уверен министр.

«Отрадно, что агентство отмечает бюджетное правило в качестве одного из основных драйверов улучшения прогноза, важнейшей структурной реформы, существенно снизившей чувствительность российской экономики к внешним шокам», - отмечает Силуанов. Он подчеркнул, что бюджетное правило по направлению дополнительных нефтегазовых доходов на покупку валюты обеспечивает прозрачность и предсказуемость основных макроэкономических показателей.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочный рейтинг подтвержден на неинвестиционном «мусорном» уровне Ва1.

Moody's объяснило улучшение прогноза «растущими доказательствами институциональной силы» и повышением экономической и финансовой устойчивость российской экономики к внешним потрясениям. «Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени», - заключили аналитики.

В то же время, по мнению экспертов, экономика России продолжает оставаться уязвимой для внешних потрясений, хотя влияние нефтяных цен и санкций может постепенно ослабевать.

Рейтинг России может быть повышен, если действия властей убедят экспертов в продолжении снижения уязвимости экономики к внешним рискам. В противном случае эксперты не исключают и ухудшения прогнозов. В числе рисков отмечается возможность снижения кредитной способности банков в случае введения дополнительных санкций и еще большего ограничения доступа к международным рынкам капитала.