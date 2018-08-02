Сенаторы США предложили новые антироссийские санкции

В числе инициатив – санкции против российского госдолга, компаний, олигархов и простых граждан

Дополнение коснулось «других лиц, прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах (президента России) Владимира Путина» Susan Walsh / AP

Группа сенаторов США сегодня опубликовала расширенное предложение о новых санкциях против России. В «Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 года» помимо прочих инициатив вошло ужесточение санкций не только против секторов российской экономики, олигархов, политиков и членов их семей, но и против «других лиц, прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах (президента России) Владимира Путина».

Первую версию законопроекта о новых санкциях разработали сенаторы – республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес. К новой редакции присоединились несколько видных сенаторов от обеих партий – демократы Бен Кардин и Джин Шахин, а также республиканцы Кори Гарднер и Джон Маккейн.

«Действующие санкции не предотвратили попыток вмешательства со стороны России в приближающиеся промежуточные выборы 2018 года, – говорится в заявлении сенатора Грэма. – Наша цель – изменить этот статус-кво и подвергнуть путинскую Россию сокрушающим санкциям и прочим мерам, пока он [Путин] не прекратит вмешательство в выборы США, кибератаки на инфраструктуру США, не выведет Россию с Украины и не прекратит создание хаоса в Сирии».

Новые предложенные сенаторами меры включают:

– санкции против нового госдолга России, включая запрет на покупку гособлигаций;

– санкции в отношении транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских государственных и окологосударственных компаний;

– новые санкции против политиков, олигархов, членов их семей и «других лиц, прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина»;

– секторальные санкции против любого гражданина России, обладающего возможностью или способностью участвовать в преступной киберактивности;

– доклад о финансовом состоянии и активах Владимира Путина;

– доклад госдепартамента США о возможности отнесения России к государствам – спонсорам терроризма;

– требование к страховым компаниям США сообщать обо всех бенефициарах компаний, приобретающих дорогостоящую жилую недвижимость;

– передача союзникам по НАТО избыточных вооружений «с целью уменьшить зависимость некоторых стран НАТО от вооружений российского производства»;

– принятие закона «О предотвращении киберпреступлений», предоставляющего обвинению право оперативно блокировать ботнеты и прочую хакерскую инфраструктуру. Вводится новый состав преступления – «намеренная атака на критически важные объекты».

Кто попал под новые санкции США