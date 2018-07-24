Сенаторы США готовят ужесточение санкций против России

Сенаторы ожидают, что в ближайшие дни к их инициативе присоединятся законодатели от обеих партий Jose Luis Magana / AP

Сенаторы США республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес объявили о совместной разработке всеобъемлющего законопроекта об ужесточении санкций против России, сообщило издание The Hill. Целью документа названо «максимальное воздействие» на кампанию Кремля против «американской демократии и основанного на законах миропорядка». The Hill называет законопроект реакцией на встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Как Владимир Путин ясно обозначил свое намерение бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам безопасности дома и за рубежом, так и США должны предельно четко заявить, что мы будем защищать наше государство и непоколебимо отражать попытки подрыва западной демократии, ставшие императивом будущего России», - говорится в заявлении сенаторов.

В списке предложенных сенаторами мер, помимо гарантированного применения санкций, введенных по CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки путем санкций»), фронтального ужесточения санкций против российского финансового и энергетического сектора, олигархов и структур с участием госкапитала, есть «санкции против российского государственного долга».

В апреле этого года, после включения в блокирующий санкционный список США 24 россиян и 15 связанных с ними компаний (включая UC Rusal и En+ Олега Дерипаски), против санкций в отношении российского госдолга высказался минфин США. По мнению министра Стивена Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему и санкции в его отношении приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний».

На 1 марта у нерезидентов было порядка трети российских ОФЗ – около $41 млрд. Еще $15 млрд вложено нерезидентами в еврооблигации российского Минфина, писал РБК. По сообщению ресурса, российские власти всерьез готовились к самому жесткому варианту санкций. В отношении госдолга, по этой информации, рассматривались два варианта - запрет на инвестиции в ОФЗ только американским инвесторам или же полный экстерриториальный запрет.

На минувшей неделе стало известно, что Россия весной резко сократила вложения в казначейские обязательства минфина США: в апреле – на $47,5 млрд, а в мае – на $33,8 млрд до 11-летнего минимума в $14,9 млрд. Власти сокращают вложения в зарубежные активы, чтобы снизить риск их изъятия или замораживания, заявил первый зампредседателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. ЦБ заявил, что это вызвано диверсификацией международных резервов с учетом всех рисков – финансовых, экономических и геополитических.

В числе прочих предложенных мер – секторальные санкции против «кибернетических агентов в России», создание национального центра реагирования на российские угрозы, отдела по координации санкций в госдепартаменте и запрет на выход США из НАТО без одобрения сената. Также в законопроекте говорится об активизации усилий по борьбе против «российской дезинформации» и «гибридных угроз». Сенаторы Грэм и Менендес ожидают, что в ближайшие дни к их инициативе присоединятся законодатели от обеих партий.