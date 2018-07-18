ЦБ сократил вложения в госдолг США до 11-летнего минимума

Уже в 2017 г. вложения ЦБ в американский госдолг, напротив, росли – на $16,1 млрд. Евгений Разумный / Ведомости / Ведомости

Весной Россия резко сократила вложения в казначейские обязательства минфина США: в апреле – на $47,5 млрд, а в мае – на $33,8 млрд до 11-летнего минимума в $14,9 млрд, следует из данных минфина США. Таким образом, страна выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США. Еще в конце марта она была 16-й – тогда Россия держала гособлигации США на $96,1 млрд. Сейчас в списке 33 страны, в тройке лидеров – Китай, Япония и Ирландия ($1,18 трлн, $1,04 трлн и $301 млрд соответственно).

ЦБ в комментариях ограничивается самыми общими замечаниями. В июне его председатель Эльвира Набиуллина объяснила депутатам Госдумы сокращение вложений в американский госдолг диверсификацией международных резервов с учетом всех рисков – финансовых, экономических и геополитических. «Ведомостям» представитель ЦБ сообщил лишь, что банк публикует информацию об управлении валютными активами с полугодовым лагом.

Максимум вложений России в госдолг США – $176,3 млрд – пришелся на октябрь 2010 г., в 2013 г. они превышали $150 млрд, но после украинского конфликта и введения санкций со стороны США стали сокращаться. Reuters сообщало, что сразу после введения США санкций в марте 2014 г. российский ЦБ вывел $115 млрд из ФРБ Нью-Йорка, а через две недели вернул. На тот момент эта сумма составляла 23% международных резервов России. ФРС и минфин США заключили, что Россия по-настоящему боится замораживания активов в США, утверждало Reuters, и стали следить, какие санкции заставят страну выводить резервы.

Уже в 2017 г. вложения ЦБ в американский госдолг, напротив, росли – на $16,1 млрд. Тогда на фоне «сверхмягкой» денежно-кредитной политики ЕЦБ и одновременного ужесточения политики ФРС регулятор увеличил долю долларовых активов с 40,4 до 45,8%, следует из отчета российского ЦБ. Всего его активы в иностранных валютах и золоте на конец 2017 г. составили $437,8 млрд.

Скорее всего, решение выйти из госдолга США связано с геополитическими рисками, последние заявления конгресса США заставляют ждать дальнейшей эскалации санкций, рассуждает Олег Солнцев из ЦМАКПа. Международные резервы Ирана в какой-то момент заморозили, вспоминает он, и это может быть подстраховкой. Если у ЦБ нет желания менять валютную структуру резервов, можно вложиться в долларовые депозиты в европейских банках, добавляет Солнцев. Бывший зампред ЦБ Олег Вьюгин объясняет решение ЦБ желанием вложиться на фоне санкций в другие валюты – например, в евро, швейцарский франк. Власти сокращают вложения в зарубежные активы, чтобы снизить риск их изъятия или замораживания, заявил в среду и первый зампредседателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников (цитата по «РИА Новости»). Эти деньги остаются в пуле резервных фондов ЦБ и могут быть направлены на другие проекты, сказал он. ЦБ и Минфин в своей политике учитывают риски санкций и таким образом минимизируют их, говорил президент ВТБ Андрей Костин в интервью «России 24».

На рынке, правда, сейчас тенденция обратная: ставки по американским гособлигациям растут и инвесторы их покупают, сказал Вьюгин. В июне ЦБ мог полностью ликвидировать позицию в долговых бумагах США, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Но Вьюгин замечает, что полностью ликвидировать позицию нельзя.