Facebook пресек новую попытку повлиять на выборы в США

Facebook работает вместе с ФБР, чтобы расследовать попытки повлиять на предстоящие выборы в США Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook идентифицировала и удалила сеть из 32 страниц и аккаунтов, занимавшихся скоординированными попытками повлиять на политические процессы в США. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном блоге. Газета The New York Times (NYT), первой написавшая о брифингах Facebook на эту тему для американских конгрессменов, связала недобросовестную активность с промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.

Сам Facebook не связывает эти аккаунты с Россией напрямую, но отмечает черты сходства с почерком «российского Агентства интернет-исследований (АИИ)», которое считает организатором попыток вмешательства в президентские выборы в США в 2016 г. «Существует связь между этими недобросовестными агентами и протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе», – пишет соцсеть. Facebook уже удалил указанное мероприятие (No Unite the Right 2 – DC, назначенное на 10 августа) и проинформирует об этом 2600 человек, проявивших к нему интерес.

Расследование показало, что у 32 удаленных аккаунтов было 290 000 подписчиков, но значимо популярных было только четыре – Aztlan Warriors, Black Elevation, Mindful Being и Resisters. С марта 2017 г. по июнь 2018 г. они создали 9500 органических постов, разместили 150 рекламных постов за $11 000 и инициировали 30 мероприятий, одно из которых набрало 4700 желающих пойти.

Facebook

«Эти недобросовестные аккаунты тщательно заметали следы, частично из-за нашей политики по предотвращению злоупотреблений, введенной в прошлом году», – указывает Facebook. Так, их администраторы широко использовали VPN, доступ с IP-телефонов и размещение рекламы от третьих лиц. По признанию соцсети, пока она не установила, кто стоит за этими аккаунтами, но нашла связи с заблокированными в прошлом году аккаунтами АИИ. «Однако существуют и различия. Например, хотя IP-адреса легко подменить, АИИ иногда использовало российские IP. В данном случае такого не наблюдалось», – говорится в сообщении.

Выйти на сеть удалось благодаря тому, что один из аккаунтов АИИ поделился акцией Resisters, а другой семь минут значился в администраторах этой группы, отмечает Facebook.

«Пока мы находимся только на первых стадиях расследования, и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим», – подчеркивает Facebook.

По данным NYT, на брифингах в конгрессе США представители Facebook высказывались более определенно: в ходе расследования дела о вмешательстве в американские выборы они выявили «тщательно спланированную кампанию с целью оказания политического влияния». Конгрессмен-республиканец Адам Шифф уже назвал новое вмешательство «порождением той самой методички 2016 года» и призвал «всемерно крепить нашу защиту», пишет The Hill.

В прошлом году политики и спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., в том числе с помощью Facebook. Осенью соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».

В начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе Агентству интернет-исследований, которое РБК связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Представители российских властей и Пригожина категорически отрицают любое вмешательство в выборы в США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США