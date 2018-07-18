Трамп оказался крупнейшим политическим рекламодателем Facebook

Trump Make America Great Again committee потратил на этот период почти $200 000 Manuel Balce Ceneta / AP

Президент США Дональд Трамп и связанные с ним организации – крупнейшие покупатели политической рекламы на Facebook, выяснили ученые университета Нью-Йорка.

Они проанализировали данные Facebook с 9 сентября 2014 г. по 4 июля 2018 г. и выяснили, что Trump Make America Great Again committee потратил на этот период почти $200 000, больше любого другого политичеcкого рекламодателя. Это один из комитетов, которые организовывали поддержку Трампа в ходе избирательной кампании. Еще одна организация, поддерживающая Трампа – Donald J. Trump For President, – вошла в топ-10 политических рекламодателей, она потратила на объявления в соцсети около $84 000. Пользователям Facebook 38 млн раз показали объявления этих двух организаций.

Также среди крупнейших политических рекламодателей Facebook оказались ассоциация, лоббирующая права владельцев оружия National Rifle Association (NRA), некоммерческая организация Planned Parenthood, пропагандирующая контрацепцию и выступающая против ограничений абортов, производитель одежды AAF Nation (в частности, выпускает купальники с надписью Make America Great Again) и медийная компания NowThis. Организаций, связанных с Хиллари Клинтон, главным конкурентом Трампа на этих выборах, в списке крупнейших политических рекламодателей соцсети нет.

Исследователи указывают, что их данные могут оказаться неполными, поскольку Facebook лишь в последнее время стал жестко регулировать политических рекламодателей и обязал их раскрывать, в чьих интересах размещаются объявления.

Всего политическую рекламу в американской части Facebook осенью 2014 г. – летом 2018 г. купили около 10 000 организаций, которые потратили на продвижение 267 000 своих объявлений около $71 млн. В обмен они получили до 4 млн просмотров такой рекламы.

Больше проблем, чем доходов

Политические объявления приносят Facebook очень небольшую часть доходов. Для сравнения: в 2017 г. соцсеть заработала на рекламе $40 млрд. Но именно политическая реклама доставляет Facebook все больше проблем.

В прошлом году в США разразился скандал: политики и спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента, в том числе в использовании Facebook для влияния на мнение американских избирателей. Осенью соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».

В начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе Агентству интернет-исследований, которое РБК связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Представители российских властей и Пригожина категорически отрицают любое вмешательство в выборы в США. В марте выяснилось, что компания Cambridge Analytica использовала уязвимости в алгоритмах Facebook и собрала данные о 80 млн пользователей сети, которые были использованы в предвыборной кампании Трампа.

За последний год Facebook ужесточил правила размещения политической рекламы – все эти объявления обязательно должны быть промаркированы, пользователь может увидеть, кто их разместил и кто за них заплатил. А с 26 мая соцсеть открыла внешним компаниям доступ к архиву политической рекламы, размещенной с сентября 2014 г. Именно это и позволило исследователям из университета Нью-Йорка провести свой анализ. Как указывают ученые, это первый известный им пример, когда онлайн-платформа сделала доступным поиск по политической рекламе. За Facebook последовал Twitter, который открыл собственный архив в конце июня.