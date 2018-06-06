Когда президент вспоминает о Конституции

Для иностранных интервью у Владимира Путина есть картина прекрасного настоящего, где все живут по основному закону — но граждане ее не видят

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Большие интервью президента накануне иностранных визитов традиционно состоят из комплиментов политическим и экономическим связям двух стран и набора давно знакомых реплик в ответ на вопросы о сползании России в авторитаризм, агрессивной внешней политике, схлопывании пространства свобод и других не слишком демократических, с точки зрения западной прессы, вехах особого пути России. Это дежурный повод презентации внешней аудитории прекрасной России настоящего – вот и в интервью ведущему телеканала ORF Армину Вольфу перед началом визита в Австрию Владимир Путин напомнил немецкоговорящей Европе о том, о чем говорит уже много лет. «У нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции», – сказал Путин в ответ на вопрос, не превратил ли он страну, которая была на пути к демократии, в авторитарную систему с царем во главе. Это «не соответствует абсолютно никакой действительности», заверил российский президент, ссылаясь на результаты президентских выборов. Россияне, возможно, живут «в рамках» Конституции, но живут ли они по ней? И та ли действительность у Путина?

Главный смысл любой Конституции – ограничивать государственную власть, напоминает профессор права Высшей школы экономики Илья Шаблинский. У российской Конституции – неплохой в целом – при сильном крене в сторону президентских полномочий выполнять эту функцию получалось не очень хорошо и на деле президент понимает, что вся власть сосредоточена в его руках, полагает Шаблинский.