Что меняет деанонимизация «русских хакеров»

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27 июля 2016 г. кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил: «Россия, если ты слышишь, надеюсь, ты сможешь найти 30 000 пропавших имейлов». В шутке оказалась лишь доля шутки: как следует из текста обвинения, предъявленного 12 россиянам, которых власти США называют сотрудниками российского Главного управления Генштаба (ранее – ГРУ), именно 27 июля 2016 г. они разослали фишинговые письма 26 сотрудникам штаба соперника Трампа на предстоящих выборах Хиллари Клинтон. Это было началом того, что в США называют попыткой вмешательства России в выборы президента США, расследование которого ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Обвинениям Москвы долго не хватало конкретики, теперь этот пробел восполнен. У впечатливших Запад «русских хакеров» теперь есть имена и фамилии, их роли в получении доступа к документам демократов и их переписке подробно описаны, обвинение также полагает, что сотрудники ГРУ действовали по поручению и с санкции своего руководства и имели цель повлиять на результат выборов президента США в 2016 г. Расследование вышло на новый уровень, который требует иного, чем простое отрицание и инвективы, ответа от российского руководства, но пока реакция все та же – и она на руку Трампу: если Россия и не помогала Трампу стать президентом в 2016 г., в 2018 г. она помогает ему сохранить пост.