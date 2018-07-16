От редакции
Статья опубликована в № 4609 от 16.07.2018 под заголовком: Русским хакерам нашли имена

Что меняет деанонимизация «русских хакеров»

Предъявление обвинения 12 россиянам, которых США считает агентами ГРУ, усложняет процесс отрицания своего участия для Москвы — но не делает его невозможным
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

27 июля 2016 г. кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил: «Россия, если ты слышишь, надеюсь, ты сможешь найти 30 000 пропавших имейлов». В шутке оказалась лишь доля шутки: как следует из текста обвинения, предъявленного 12 россиянам, которых власти США называют сотрудниками российского Главного управления Генштаба (ранее – ГРУ), именно 27 июля 2016 г. они разослали фишинговые письма 26 сотрудникам штаба соперника Трампа на предстоящих выборах Хиллари Клинтон. Это было началом того, что в США называют попыткой вмешательства России в выборы президента США, расследование которого ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Обвинениям Москвы долго не хватало конкретики, теперь этот пробел восполнен. У впечатливших Запад «русских хакеров» теперь есть имена и фамилии, их роли в получении доступа к документам демократов и их переписке подробно описаны, обвинение также полагает, что сотрудники ГРУ действовали по поручению и с санкции своего руководства и имели цель повлиять на результат выборов президента США в 2016 г. Расследование вышло на новый уровень, который требует иного, чем простое отрицание и инвективы, ответа от российского руководства, но пока реакция все та же – и она на руку Трампу: если Россия и не помогала Трампу стать президентом в 2016 г., в 2018 г. она помогает ему сохранить пост.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике