Госкомпании не успевают тратить бюджетные деньги

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Счетная палата нашла 155 млрд руб. свободных средств у госкомпаний Андрей Гордеев / Ведомости

Чиновники и Счетная палата уже много лет недовольны тем, как госкомпании и госкорпорации тратят субсидии и накапливают свободные деньги. На начало 2018 г. Счетная палата нашла 155 млрд руб. таких свободных средств – на 15 млрд руб. больше, чем к началу 2017 г., следует из заключения аудиторов на отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 г. Не удается компаниям и зарабатывать на таких деньгах – в 2017 г. доходы от их инвестирования составили только 7 млрд руб. (на 8% меньше, чем в 2016 г.), указывают аудиторы. Виноваты и сами чиновники, которые при выделении бюджетных средств не всегда учитывают готовность проектов, реальные потребности в деньгах и возможности их освоения, говорится в заключении.

Так, у РЖД за 2011–2017 гг. было 35,9 млрд руб. свободных средств, больше всего в 2017 г. – 27 млрд руб., или 44,5% общей суммы взноса. АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) на январь 2018 г. не потратило 8 млрд из 27 млрд руб., предоставленных на развитие туристического кластера. 92% средств из оставшихся 8 млрд руб. были законтрактованы, что позволяет своевременно платить подрядчикам, говорит представитель КСК. Кроме того, в 2017 г. у компании сменился акционер – права были переданы от Минэкономразвития Министерству по делам Северного Кавказа, пришлось корректировать документы, такой переходный период затруднил инвестиционную деятельность компании в конце 2017 г., но сейчас работы идут своевременно, уверяет представитель КСК. Представитель РЖД не ответил на запрос «Ведомостей».