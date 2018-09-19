Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Минфин много на себя не возьмет
Минфин ждет снижения доходности ОФЗ
А банки повышают ставки рублевых вкладов
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Российский финансовый рынок успокаивается – фондовый индекс обновил рекорд, рубль отыграл еще 1%
Андрей Гордеев / Ведомости
Рубль во вторник подорожал к доллару и евро еще примерно на 1%: к 18.30 мск доллар терял 63 коп. – 67,44 руб., евро – 67 коп. до 78,82 руб. Помогли цены на нефть, говорит директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. Баррель Brent подорожал на 1,03% до $78,86. Позитивно сказываются и пятничные решения ЦБ, продолжает он: ключевая ставка повышена на 0,25 п. п., покупки валюты на рынке приостановлены до конца года.
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