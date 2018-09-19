Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4656 от 19.09.2018 под заголовком: Минфин много на себя не возьмет

Минфин ждет снижения доходности ОФЗ

А банки повышают ставки рублевых вкладов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Рубль во вторник подорожал к доллару и евро еще примерно на 1%: к 18.30 мск доллар терял 63 коп. – 67,44 руб., евро – 67 коп. до 78,82 руб. Помогли цены на нефть, говорит директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. Баррель Brent подорожал на 1,03% до $78,86. Позитивно сказываются и пятничные решения ЦБ, продолжает он: ключевая ставка повышена на 0,25 п. п., покупки валюты на рынке приостановлены до конца года.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике