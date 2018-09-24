Нефть Brent дороже $80 за баррель
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Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник к 18.38 мск подорожали на 3,2% до $81,32 за баррель, достигнув уровня ноября 2014 г., сообщает «Интерфакс». Котировки WTI поднялись на 2,57% до $72,6 за баррель.
«Это ответ нефтяного рынка на отказ ОПЕК+ увеличить добычу», – категоричен Карстен Фрищ из Commerzbank. 23 сентября в Алжире министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех допустил, что страны, заключившие в 2016 г. соглашение о сокращении добычи, могут в 2019 г. вновь к нему вернуться. «Монополия ОПЕК должна снизить цены», – написал в Twitter в четверг, накануне встречи представителей стран ОПЕК+, президент США Дональд Трамп. Главная цель сделки – не допустить развития кризиса на нефтяном рынке, а не поддержание высоких цен на нефть, говорил министр энергетики Александр Новак.
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