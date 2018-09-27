Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: План побед в экономике

Правительство приняло план побед на ближайшие пять лет

К 2024 году россияне станут жить долго и беззаботно
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«Ведомости» ознакомились с копией «Основных направлений работы правительства до 2024 г.» (подлинность информации подтвердил федеральный чиновник). В четверг правительство их одобрило. Документ будет доработан с учетом замечаний и к 1 октября принят, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Затем профильные вице-премьеры с министерствами подготовят планы мониторинга достижения национальных целей.

В основу программы легли майские указы президента, рассказывает федеральный чиновник. Но кроме них правительство будет работать и над прежними задачами – реформировать контрольно-надзорную деятельность, развивать конкуренцию, улучшать качество жизни, сказано в документе. Есть много и других задач, которые не вошли в майский указ, основные направления нужны, чтобы вся работа чиновников не сводилась лишь к исполнению поручений президента, объясняет другой чиновник.

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