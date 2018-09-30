Развивающиеся страны столкнулись с двойной угрозой
Ослабление национальных валют совпало с ростом цен на нефть до $80 за баррель
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Многие развивающиеся страны столкнулись с двойной угрозой – курсы их валют упали, а нефть подорожала
Friso Gentsch / dpa / ТАСС
Многие развивающиеся страны столкнулись с двойной угрозой – курсы их валют упали, а нефть подорожала. Цена барреля Brent превысила $80, достигнув максимума за четыре года, а к середине 2019 г. может достигнуть, по прогнозам Bank of America Merrill Lynch, $95.
Баррель Brent подорожал на 22% в этом году. Но в турецких лирах он стал дороже на 96%, в индийских рупиях – на 39%, а в индонезийских рупиях – на 34% (в рублях – на 40,7%. – «Ведомости»). Такие крупные развивающиеся страны, как Турция, Индия и Филиппины, удовлетворяют спрос на нефть почти или полностью за счет импорта. Поэтому рост цен на нефть ускоряет их инфляцию и увеличивает и без того большой дефицит счета текущих операций, что способствует ослаблению их валют.
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