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Многие развивающиеся страны столкнулись с двойной угрозой – курсы их валют упали, а нефть подорожала Friso Gentsch / dpa / ТАСС

Многие развивающиеся страны столкнулись с двойной угрозой – курсы их валют упали, а нефть подорожала. Цена барреля Brent превысила $80, достигнув максимума за четыре года, а к середине 2019 г. может достигнуть, по прогнозам Bank of America Merrill Lynch, $95.

Баррель Brent подорожал на 22% в этом году. Но в турецких лирах он стал дороже на 96%, в индийских рупиях – на 39%, а в индонезийских рупиях – на 34% (в рублях – на 40,7%. – «Ведомости»). Такие крупные развивающиеся страны, как Турция, Индия и Филиппины, удовлетворяют спрос на нефть почти или полностью за счет импорта. Поэтому рост цен на нефть ускоряет их инфляцию и увеличивает и без того большой дефицит счета текущих операций, что способствует ослаблению их валют.