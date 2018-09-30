Экономика / Мировая экономика

Развивающиеся страны столкнулись с двойной угрозой

Ослабление национальных валют совпало с ростом цен на нефть до $80 за баррель
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Многие развивающиеся страны столкнулись с двойной угрозой – курсы их валют упали, а нефть подорожала. Цена барреля Brent превысила $80, достигнув максимума за четыре года, а к середине 2019 г. может достигнуть, по прогнозам Bank of America Merrill Lynch, $95.

Баррель Brent подорожал на 22% в этом году. Но в турецких лирах он стал дороже на 96%, в индийских рупиях – на 39%, а в индонезийских рупиях – на 34% (в рублях – на 40,7%. – «Ведомости»). Такие крупные развивающиеся страны, как Турция, Индия и Филиппины, удовлетворяют спрос на нефть почти или полностью за счет импорта. Поэтому рост цен на нефть ускоряет их инфляцию и увеличивает и без того большой дефицит счета текущих операций, что способствует ослаблению их валют.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике