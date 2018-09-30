Минэкономразвития разделило недвижимое и движимое имущество
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«Ведомости» ознакомились с проектом поправок в Гражданский кодекс, которые должны определить, какое имущество считается движимым, а какое – нет, для целей налогообложения. Его подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Документ подготовило Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего промышленность и ТЭК. До 10 октября законопроект, согласованный с РСПП и ассоциацией «Русская сталь» (объединяет девять предприятий сталелитейной и трубной отрасли, ее возглавляет основной акционер НЛМК Владимир Лисин), должен поступить в правительство, говорится в протоколе совещания у Козака 19 сентября. Федеральная налоговая служба (ФНС) до принятия закона не должна переквалифицировать в недвижимость имущество, которое его собственник отнес к движимому. Законопроект прошел все процедуры согласования и готовится для внесения в правительство, заверил представитель Минэкономразвития.
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