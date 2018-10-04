Дороге до Питера помешала археологическая находка
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Движение по платной дороге М11 Москва – Санкт-Петербург на всей ее протяженности должно было начаться нынешней осенью, но завершить строительство помешал археологический объект, сообщила госкомпания «Автодор». Предметы раннего железного века найдены у поселка Войскорово – на 663-м километре дороги (это восьмой участок, инвестор – «Магистраль двух столиц», структура ВТБ), некоторым находкам больше 3000 лет.
На археологической территории «Поселение Войскорово» площадью 7168 кв. м еще весной найдены фрагменты керамических сосудов штрихованной керамики, кварцевые отщепы и фрагмент шлифованного топора, несколько очагов, а также следы славянской колонизации примерно XIV–XV вв: керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения. Остановить стройку пришлось по закону «Об объектах культурного наследия».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}