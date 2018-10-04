Дороге до Питера помешала археологическая находка

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Раскопки помешают соблюсти срок строительства – седьмого и восьмого участков (543–684 км) Валерий Шарифулин/ТАСС

Движение по платной дороге М11 Москва – Санкт-Петербург на всей ее протяженности должно было начаться нынешней осенью, но завершить строительство помешал археологический объект, сообщила госкомпания «Автодор». Предметы раннего железного века найдены у поселка Войскорово – на 663-м километре дороги (это восьмой участок, инвестор – «Магистраль двух столиц», структура ВТБ), некоторым находкам больше 3000 лет.

На археологической территории «Поселение Войскорово» площадью 7168 кв. м еще весной найдены фрагменты керамических сосудов штрихованной керамики, кварцевые отщепы и фрагмент шлифованного топора, несколько очагов, а также следы славянской колонизации примерно XIV–XV вв: керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения. Остановить стройку пришлось по закону «Об объектах культурного наследия».