Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Богатое прошлое платной дороги

Дороге до Питера помешала археологическая находка

На пути строительства трассы М11 найдены предметы раннего железного века
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Движение по платной дороге М11 Москва – Санкт-Петербург на всей ее протяженности должно было начаться нынешней осенью, но завершить строительство помешал археологический объект, сообщила госкомпания «Автодор». Предметы раннего железного века найдены у поселка Войскорово – на 663-м километре дороги (это восьмой участок, инвестор – «Магистраль двух столиц», структура ВТБ), некоторым находкам больше 3000 лет.

На археологической территории «Поселение Войскорово» площадью 7168 кв. м еще весной найдены фрагменты керамических сосудов штрихованной керамики, кварцевые отщепы и фрагмент шлифованного топора, несколько очагов, а также следы славянской колонизации примерно XIV–XV вв: керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения. Остановить стройку пришлось по закону «Об объектах культурного наследия».

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