Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: ПФР пошел за пенсиями в суд

Пенсионный фонд массово судится с компаниями

Число исков за два года выросло в разы
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Пенсионный фонд России (ПФР) стал активнее судиться с компаниями за страховые взносы: за девять месяцев 2018 г. он подал 307 784 иска. Это больше, чем за весь 2017 год (260 596 дел). При этом в 2016 г. таких дел было всего 37 564. Об этом свидетельствует судебная статистика с участием ПФР на сайте arbitr.ru.

2018 год завершится участием фонда более чем в 410 000 дел, прогнозирует партнер Deloitte Антон Зыков. Он отмечает, что, например, в 101 мировом суде Москвы с начала 2017 г. до марта 2018 г. не было ни одного дела с участием ПФР, а с апреля 2018 г. – уже 151 дело. При этом большинство споров – иски о взыскании штрафов в размере от 500 до 1000 руб. Старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн» Ярослав Петрык поясняет, что 500 и 1000 руб. – штраф работодателя за то, что он не представил отчетность в установленный срок или сведения в ней недостоверные. Эксперт поясняет, что до 2017 г. такие штрафы ПФР списывал в принудительном порядке, но после вступления в силу закона, обязывающего ПФР обращаться в суд, фонд обязан это делать даже в том случае, когда судебные расходы превышают сумму взысканного штрафа.

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