Иностранцы пожалуются Медведеву на его подчиненных
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В понедельник правительство встретится с иностранными инвесторами, вложившими в российскую экономику более $165 млрд, – премьер Дмитрий Медведев проведет ежегодное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Ежегодно во встрече участвует около 35 руководителей компаний, примерно столько же ждем и в этом году, говорит управляющий партнер EY по странам СНГ и координатор иностранных участников КСИИ Александр Ивлев.
У зарубежного бизнеса уже не осталось глобальных вопросов, что будет с правительством или налоговой системой, на этот раз будут говорить о конкретных проблемах, например связанных с маркировкой, рассказывают опрошенные «Ведомостями» сотрудники компаний, входящих в КСИИ. Собраны они в докладе совета, с копией которого ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два участника заседания).
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