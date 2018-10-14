Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Книга иностранных жалоб

Иностранцы пожалуются Медведеву на его подчиненных

Зарубежные инвесторы обобщили претензии к правилам работы в России
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В понедельник правительство встретится с иностранными инвесторами, вложившими в российскую экономику более $165 млрд, – премьер Дмитрий Медведев проведет ежегодное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Ежегодно во встрече участвует около 35 руководителей компаний, примерно столько же ждем и в этом году, говорит управляющий партнер EY по странам СНГ и координатор иностранных участников КСИИ Александр Ивлев.

У зарубежного бизнеса уже не осталось глобальных вопросов, что будет с правительством или налоговой системой, на этот раз будут говорить о конкретных проблемах, например связанных с маркировкой, рассказывают опрошенные «Ведомостями» сотрудники компаний, входящих в КСИИ. Собраны они в докладе совета, с копией которого ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два участника заседания).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
kirill.shirinskiy
02:08 15.10.2018
Тема остановки инвестиций не раскрыта. Насколько я знаю главная причина это остановка импорта инвестиционных товаров (инструментов/оборудования для приозводства). На фоне остановки прямых инвестиций драка за нефтяные денежки будет только усиливаться.
10
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике