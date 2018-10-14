Инвестиции в августе перестали расти

Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Бизнес больше не вкладывает

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Динамика импорта напоминает середину 2012 г., указывает Тремасов, тогда в российской экономике началась инвестиционная пауза Ярослав Чингаев для Ведомостей

Инвестиции в основной капитал, на увеличение которых власти делают ставку в этот президентский срок Владимира Путина, перестали расти. В августе их рост в годовом выражении остановился, констатирует Минэкономразвития: об этом свидетельствует спад в строительстве и значительное падение инвестиционного импорта. Очень похоже на начало инвестиционного спада, замечает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

Падение импорта машин и оборудования ускорилось в августе до 9,8% в годовом выражении после сокращения на 6,3% в июле и роста на 8,6% во II квартале, пишет министерство. Ускорилось и падение грузоперевозок инвестиционных товаров – на 14% после 9,9% месяцем ранее. Но растет доля оте­чественных машин и оборудования. Их выпуск в августе вырос на 27,7% после 18,3% в июле.

Сокращение импорта до $63 млрд с $63,8 млрд годом ранее (данные ЦБ) экономисты называли аномалией для III квартала. В последний раз такое было в 2014 г. – в разгар кризиса, говорил Олег Солнцев из ЦМАКПа. Динамика импорта напоминает середину 2012 г., указывает Тремасов, тогда в российской экономике началась инвестиционная пауза. Еще один признак паузы в росте инвестиций – сокращение строительных работ на 0,8% в годовом выражении в августе после минус 0,7% в июле, пишет Минэкономразвития.