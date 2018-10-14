Инвестиции в августе перестали расти
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Инвестиции в основной капитал, на увеличение которых власти делают ставку в этот президентский срок Владимира Путина, перестали расти. В августе их рост в годовом выражении остановился, констатирует Минэкономразвития: об этом свидетельствует спад в строительстве и значительное падение инвестиционного импорта. Очень похоже на начало инвестиционного спада, замечает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.
Падение импорта машин и оборудования ускорилось в августе до 9,8% в годовом выражении после сокращения на 6,3% в июле и роста на 8,6% во II квартале, пишет министерство. Ускорилось и падение грузоперевозок инвестиционных товаров – на 14% после 9,9% месяцем ранее. Но растет доля отечественных машин и оборудования. Их выпуск в августе вырос на 27,7% после 18,3% в июле.
Сокращение импорта до $63 млрд с $63,8 млрд годом ранее (данные ЦБ) экономисты называли аномалией для III квартала. В последний раз такое было в 2014 г. – в разгар кризиса, говорил Олег Солнцев из ЦМАКПа. Динамика импорта напоминает середину 2012 г., указывает Тремасов, тогда в российской экономике началась инвестиционная пауза. Еще один признак паузы в росте инвестиций – сокращение строительных работ на 0,8% в годовом выражении в августе после минус 0,7% в июле, пишет Минэкономразвития.
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