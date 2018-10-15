За 10 лет Евросоюз заработал миллиарды на продаже паспортов
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За последние 10 лет страны ЕС привлекли десятки миллиардов инвестиций с помощью программы «золотых виз», по которой любой человек может получить гражданство или вид на жительство страны в обмен на вложения в ее экономику. Лидеры – Испания, Кипр и Португалия, которые ежегодно привлекают в среднем 970 млн, 900 млн и 670 млн евро соответственно.
Но часто страны не следят за происхождением таких денег, инвестиции не приносят пользу, а иногда даже создают убытки, пишут эксперты Transparency International и Global Witness в докладе, опубликованном на прошлой неделе.
Сейчас гражданство с помощью программы «золотых виз» продают четыре страны, а еще 12 торгуют видом на жительство. За 2007–2009 гг. (в это время программы внедрили или существенно изменили большинство стран) ЕС выдал более 100 000 паспортов и видов на жительство, больше всего – Испания (25 000 «золотых виз»), Венгрия (20 000) и Португалия (17 500).
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