Как получить второе гражданство

Около 1000 россиян могли получить гражданство Кипра за инвестиции на острове в период действия программы с 2013 г. Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg

Просматривая кипрские сайты недвижимости, можно заметить странный феномен – удивительно большое количество предложений о продаже жилья ровно за 2 млн евро ($2,3 млн). Это таинственное скопление объектов одинаковой стоимости – свидетельство растущего международного рынка программ «гражданство в обмен на инвестиции». Воспользоваться ими обычно могут состоятельные люди, которые имеют возможность за финансовый взнос получить преимущества, связанные с легкостью пересечения границ или более выгодным и удобным налогообложением. Гражданство Кипра можно приобрести, купив недвижимость стоимостью от 2 млн евро.

По словам иммиграционных юристов и агентов, занимающихся подготовкой и подачей таких заявлений, число стран, которые предлагают различные программы по выдаче вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции, растет. Это объясняется тем, что правительства видят открывающиеся рыночные возможности, реагируют на последствия финансового кризиса либо, в некоторых случаях, и тем, и другим. Например, в 2015 г. Вануату, небольшое государство, расположенное на островах в южной части Тихого океана, ввело программу «гражданство в обмен на инвестиции», чтобы привлечь средства на восстановление территорий, пострадавших от разрушительного урагана.

Рыночные возможности в этой области, безусловно, расширяются. «В целом рост спроса ускорился из-за возросшей нестабильности в последние 5-6 лет, еще с «арабской весны», - говорит Мича-Роуз Эмметт, генеральный директор юридической консалтинговой фирмы CS Global Partners, помогающей клиентам оформлять гражданство и решать вопросы, связанные с резидентством. – Разные события заставляют людей задуматься и сказать себе: я хочу сделать свою жизнь и жизнь своей семьи более разнообразной и иметь запасной план, потому что не знаю, что со мной произойдет».

Если богатые люди традиционно диверсифицируют свои инвестиционные портфели, чтобы снизить зависимость от какого-либо волатильного класса активов, почему бы им не диверсифицировать свою жизнь, чтобы снизить зависимость от какой-либо страны, обстановка в которой не внушает доверия?

Как получить гражданство Кипра На Кипре программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции в ее нынешней версии была принята после финансового кризиса и краха крупнейших банков в 2013 г. Для участия в ней необходимо вложить не менее 2 млн евро в недвижимость или 2,5 млн евро – в кипрские гособлигации или акции. Программа предоставления гражданства предполагает, что для начала нужно получить вид на жительство и что в рамках инвестиций необходимо купить жилую недвижимость минимум на 500 000 евро и сохранять ее в собственности до конца жизни. Срок получения вида на жительство – не менее трех месяцев, еще несколько месяцев займет процесс получения гражданства. Последнее, в частности, дает право безвизового въезда в 147 стран. За время действия программы было выдано около 2000 паспортов, сказал министр финансов Кипра Харрис Георгиадес Bloomberg в апреле. По данным агентства, полученным от PricewaterhouseCoopers и других консалтинговых компаний, помогающих клиентам в этом процессе, около половины паспортов получили россияне. По данным правительства Кипра, за последние четыре года программы, связанные с получением гражданства и вида на жительство, помогли привлечь около 4 млрд евро зарубежных инвестиций, отмечает Bloomberg. Свернуть Прочитать полный текст

Политическая нестабильность в той или иной стране провоцирует всплески спроса, говорит Эмметт, например, в последнее время много запросов поступает из ЮАР, в которой лучшего также оставляет желать экономическая ситуация. Кроме того, в некоторых странах люди боятся впасть в немилость у властей и второй паспорт служит аналогом карточки «Освобождение из тюрьмы» в игре «Монополия», говорит Джеймс Перротт, старший советник по работе с богатыми клиентами в юридической компании Macfarlanes. Про карточку из «Монополии» - это лишь наполовину метафора, добавляет он.

Бывают, правда, и более прозаичные причины. Из-за согласованного ужесточения международного регулирования перемещать активы за границу становится все труднее, отмечает Нури Кац, президент фирмы Apex Capital Partners, занимающейся финансовыми консультациями, включая подачу заявлений на получение гражданства в обмен на инвестиции. В результате «люди теперь ищут более благоприятные с налоговой точки зрения юрисдикции, где они могут стать налоговыми резидентами». Такой подход во многом объясняет привлекательность островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис, где давно действует соответствующая программа предоставления гражданства: там нет подоходного налога.

Многим богатым людям, ведущим роскошный образ жизни, также нужна свобода передвижения, добавляет Кац. В пример он приводит китайского бизнесмена, который хочет посещать Париж при желании отведать блюда высокой авторской кухни без необходимости получать визу. Решением в данном случае становится кипрское гражданство, открывающее двери во все страны Евросоюза. «Ощущение свободы имеет большое значение» для этих людей, говорит Кац.

Как перебраться на Кипр

М. Сергеев / Ведомости Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове 1/18 Flickr Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве 2/18 Chris Ratcliffe / Bloomberg Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство 3/18 Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства 4/18 FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес 5/18 Simon Dawson / Bloomberg Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства 6/18 Sean Gallup / Getty Images В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ) 7/18 Flickr ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г. 8/18 Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. 9/18 Сергей Портер / Ведомости Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию 10/18 Simon Dawson / Bloomberg Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП 11/18 Pixabay Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г. 12/18 Petros Karadjias / AP Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ 13/18 Yiannis Kourtoglou / REUTERS Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью 14/18 Pixabay Главное – это стабильность и прозрачность, привлекательный, конкурентоспособный, предсказуемый налоговый режим, говорил Георгиадес в интервью «Ведомостям» в 2016 году 15/18 Simon Dawson / Bloomberg Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г. 16/18 Simon Dawson / Bloomberg По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100 17/18 Neil Hall / REUTERS Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств 18/18

Если человек решает получить второе гражданство, конкретный выбор зачастую зависит уже от индивидуальных особенностей. Если необходимо сэкономить, есть вариант Доминики, островного государства в Карибском море, - всего за $100 000. Кац приводит в пример российского клиента, который заинтересовался гражданством Гренады, поскольку она предоставляет безвизовый въезд в Китай, где он ведет бизнес.

Некоторые политики и активисты указывают, что подобные программы могут использовать люди с сомнительным прошлым. Transparency International указывала в 2015 г. на «высокую вероятность» того, что «значительные богатства, полученные с помощью коррупции в Китае и России», были «отмыты в Великобритании» путем получения инвестиционной визы, дающей вид на жительство (по истечении определенного периода возможно и предоставление гражданства). Но в последние годы страны стараются ограничивать возможность злоупотребления. Например, государства Карибского бассейна известны своим строгим подходом, поскольку не хотят, чтобы США лишили их граждан права на безвизовый въезд.

С другой стороны, страны стараются предложить потенциальным гражданам более привлекательные условия. «Эта отрасль очень динамична», - отмечает Вероника Котдемий, генеральный директор Citizenship Invest, имеющей офисы в Дубае и Сингапуре. Три года назад Сент-Китс и Невис был крайне популярен, поскольку единственным из стран Карибского бассейна давал возможность безвизового посещения стран Шенгенской зоны. Однако в 2015 г. Доминика ввела такую же меру, но за гораздо меньшие деньги.

После референдума в Великобритании о выходе из ЕС возрос интерес к британской инвестиционной визе, указывает Перротт из Macfarlanes. Ранее богатые люди часто покупали гражданство Мальты во многом потому, что это давало возможность поселиться в Великобритании. Теперь, поскольку граждане Мальты как страны ЕС такую привилегию потеряют, люди готовы к более сложному и длительному процессу получения британского гражданства, для чего необходимо сделать инвестиции на 2 млн фунтов стерлингов ($2,6 млн) и пять лет жить в стране.

Перевел Михаил Оверченко